Futebol: Mbappé recusa Al Hilal, avança imprensa francesa

O mercado de transferências continua a trazer novidades ao final desta quarta-feira e as últimas informações sobre o futuro de Kylian Mbappé são avançadas pelo jornal L’Équipe: o jornal gaulês dá conta de que o atacante do Paris Saint-Germain recusou a proposta da Arábia Saudita para mudar-se para o Al Hilal.

A delegação do clube treinado por Jorge Jesus esteve em Paris esta quarta-feira e reuniu-se com os representantes do capitão da seleção francesa. Porém, Mbappé não está a considerar mudar-se para o Médio Oriente e recusou discutir uma possível saída do PSG para o Al Hilal, refere a mesma fonte.

Isto num final de dia em que o internacional inglês do Liverpool, o médio Jordan Henderson, já se despediu do clube: está a caminho, ora pois, da Arábia Saudita, para o Al Ettifaq, treinado por Steven Gerrard, que esta quarta-feira já teve dois reforços confirmados.

Para o Al Hilal parece incerta a ida de Mbappé, mas quem lá foi oficializado nas últimas horas foi Malcom, ex-Zenit.