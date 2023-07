Dono do Tottenham de Inglaterra detido em Nova Iorque

O multimilionário britânico proprietário do clube do futebol Tottenham, de Londres, foi detido em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

Joe Lewis, de 86 anos, é suspeito de abusos de informações privilegiadas utilizadas num esquema para beneficiar amigos através da compra e venda de certas ações, lê-se num documento de acusação com 29 páginas.

O multimilionário, que reside nas Bahamas, foi detido antes de comparecer em tribunal e deve ser acusado ainda hoje, disse o procurador dos distrito sul de Nova Iorque, Damian Williams.

O advogado de Joe Lewis afirmou que o sistema judicial norte-americano cometeu um “grave erro de julgamento” ao acusar o octagenário.

“O Sr. Lewis veio para os Estados Unidos voluntariamente para enfrentar estas acusações duvidosas e vamos defendê-lo vigorosamente em tribunal”, prometeu o advogado David Zornow, num comunicado enviado à France Press.

O Tottenham demarcou-se do processo. “Esta é uma questão legal sem relação com o clube e, como tal, não temos comentários”, afirmou um porta-voz do clube londrino, em comunicado.