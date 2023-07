Subsídios para veículos elétricos: Sim… mas… Os exemplos da Noruega e da Suécia

Os generosos incentivos fiscais e subsídios da Noruega para veículos elétricos e infraestrutura de carregamento criaram o mercado mais bem-sucedido do mundo para automóveis movidos a bateria . Em maio e junho, mais de 96% das novas compras de automóveis de passageiros foram EVs ou híbridos e, no ano passado, o Tesla Model Y se tornou o veículo mais vendido da história norueguesa , superando o Volkswagen Beetle 1969 em vendas anuais.

Mas a Noruega agora enfrenta um desafio sem precedentes: como afastar seus cidadãos dos subsídios que estimularam esse sucesso?

Embora a sua experiência mostre que simplesmente se livrar dos motores de combustão não é uma solução completa para os problemas de transporte de uma nação, o caminho da Noruega será instrutivo para outros países, onde incentivos fiscais existem para acelerar a transição para os veículos elétricos .

Em 2022, estima o governo norueguês, os incentivos de VE custaram ao tesouro US$ 4 bilhões em receita tributária, até 2% do total. Isso ajudou a reduzir o consumo de combustível fóssil, mas o dinheiro não estava mais disponível para manter as estradas num país onde comunidades remotas, clima hostil e transporte público intermunicipal limitado tornam a condução uma necessidade para a maioria das pessoas. Portanto, os formuladores de políticas em Oslo estão a reformular a carga tributária para apoiar esses gastos, mesmo quando o mercado de VEs atinge um nível de maturidade que outras nações avançadas provavelmente não alcançarão por uma década ou mais.

Hakon Vis, diretor executivo da Recharge, uma empresa que opera sistemas de cobrança nos países nórdicos, aponta a Suécia como evidência dos perigos de acabar com os subsídios muito rapidamente. No ano passado, o país eliminou os incentivos para a compra de novos veículos elétricos, provocando uma queda de 20% nos registos de carros particulares no primeiro semestre de 2023. “Você precisa fazer a bola de neve rolar”, diz Vis. “E na Suécia, a bola de neve parou de rolar.”

No início, o establishment político da Noruega se uniu em torno dos incentivos, mas retirar o apoio está a ser difícil. Alguns consideram os subsídios insustentavelmente caros, enquanto outros dizem que são necessários para atingir as metas de emissões líquidas zero. O conflito coloca aqueles que ainda possuem carros a combustão – 72% da atual frota de passageiros, porque a maioria dos veículos fica na estrada por uma década ou mais – contra aqueles que compraram EVs. Os primeiros a adotar tendem a ser mais ricos, e as pessoas mais pobres que ainda não fizeram a mudança dizem que o fim dos subsídios significa que arcarão com custos mais altos assim que o fizerem. Outra linha de falha divide os moradores da cidade e as pessoas que vivem em áreas rurais, particularmente as montanhas e fiordes no Norte.

Essas preocupações estimularam o governo a buscar maneiras criativas de aliviar o fardo dos que estão mais abaixo na escada económica, enquanto continuam a encorajar todos a se livrarem de suas caixas de carbono.

O estacionamento gratuito na cidade para veículos elétricos foi eliminado em 2017, uma isenção de impostos rodoviários terminou no ano passado e os incentivos fiscais para veículos movidos a bateria caíram pela metade nos últimos dois anos. Os primeiros $ 45.000 gastos em um veículo permanecem isentos de IVA, mas o imposto entra em vigor acima desse nível, então os compradores de Teslas e Porsches de última geração pagam mais.

Outras medidas em consideração incluem taxas de IVA ainda mais altas em EVs de luxo e um potencial sistema tarifário com base no tempo e no local de uso, com sistemas GPS monitorando distâncias percorridas por EVs, visando um equivalente aproximado do imposto atual sobre a gasolina. Legisladores e funcionários públicos estão examinando as várias isenções e outras medidas destinadas a incentivar a adoção de VEs.

Alguns formuladores de políticas dizem que, embora os EVs sejam melhores que os motores de combustão, eles ainda são carros e apresentam uma série de problemas. Eles não fazem nada para reduzir o tráfego e as baterias dos carros tendem a torná-los mais pesados do que os automóveis convencionais. Portanto, embora a mudança para mais EVs tenha reduzido os níveis de dióxido de nitrogênio, seu peso extra causa a liberação de mais e maiores partículas de pneus ao longo da estrada. E como cada vez mais compradores os escolhem, a rede da Noruega corre o risco de ficar sobrecarregada dentro de alguns anos.