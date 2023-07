Guerra/Ucrânia: EUA anunciam novo pacote de ajuda militar de mais de 360 milhões de euros

O Departamento de defesa do EUA anunciou esta terça-feira um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 360 milhões de euros (400 milhões de dólares). O objetivo é “satisfazer as necessidades críticas de segurança e defesa” das Forças Armadas da Ucrânia.

Em comunicado, o Pentágono detalha que “esta autorização é a 43.ª retirada de equipamento dos inventários do Departamento de Defesa para a Ucrânia, por parte da administração Biden”, desde agosto de 2021.

O novo envio de material militar inclui munições, mais equipamento de defesa antiaérea, sistemas e munições de artilharia, veículos blindados, armas e outros aparelhos ” para ajudar a Ucrânia a levar a cabo o contra-ataque pela agressão russa em curso”.

Este reforço vai prever sistemas Patriot e NASAMS, mísseis Javelin, dispositivos de visão noturna e térmica, e as autoridades militares norte-americanas sublinham que os EUA “continuarão a trabalhar com os seus aliados para fornecer à Ucrânia a capacidade de atender às suas necessidades imediatas na frete de combate, e também quanto a requisitos de segurança a longo-prazo”.