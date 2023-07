TikTok rivaliza com Twitter com novo formato de texto

A rede social TikTok, conhecida por seu conteúdo em vídeo, anunciou, nesta segunda-feira (24), que vai oferecer um novo formato com apenas postagens de texto, se tornando o mais novo gigante tecnológico a oferecer uma alternativa ao atribulado Twitter.

As publicações de texto no TikTok serão mais parecidas com o que é oferecido pelo Instagram, que também lançou, no início deste mês, uma plataforma para concorrer com o Twitter chamada Threads.

Assim como a plataforma recém-lançada pela Meta, o TikTok se beneficia de seu tamanho, com cerca de 1,4 bilhão de usuários ativos mensais, segundo o site especializado Business of Apps.

Por outro lado, o TikTok preferiu integrar seu formato exclusivo de texto dentro do próprio app, ao invés de fazer como a Meta e lançar um produto separado, como acontece com a dupla Threads e Instagram.

Além disso, a versão do TikTok será mais visual que uma postagem no Twitter ou no Threads, e os usuários poderão acrescentar um plano de fundo colorido, música e ‘stickers’ em suas publicações.

A rede social chinesa informou que o novo formato vai expandir “as fronteiras de criação de conteúdo para todos no TikTok” e aproveitar a “criatividade” vista em comentários e descrições.

Além do Threads, plataformas menores como Mastodon, Bluesky e Substack Notes emergiram como rivais em potencial do Twitter (agora rebatizado de X por Elon Musk), mas nenhuma delas conseguiu destroná-lo apesar dos problemas.

Na semana passada, Musk relatou que o Twitter perdeu quase metade de sua receita de publicidade, abrindo uma oportunidade aos concorrentes.