Reino Unido: Reviravolta na acção climática?

Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, anunciou que o governo pode atrasar ou mesmo abandonar as políticas verdes que impõem um custo direto aos consumidores, já que ele está sob pressão da direita conservadora para criar uma linha divisória com os trabalhistas nas próximas eleições.

O primeiro-ministro disse que o esforço para alcançar as metas de carbono zero do Reino Unido não deve “dar desnecessariamente às pessoas mais problemas e mais custos em suas vidas”, enquanto ele repensa a sua agenda verde após a eleição da semana passada em Uxbridge e South Ruislip .

Downing Street confirmou na segunda-feira que o governo “examinará continuamente” medidas, incluindo a proibição de novos carros a gasolina e diesel até 2030, a eliminação gradual de caldeiras a gás até 2035, metas de eficiência energética para casas particulares alugadas e bairros de baixo tráfego.

No entanto, grupos ambientalistas podem contestar qualquer decisão de atenuar as políticas verdes no tribunal, pois o governo tem a obrigação legal de definir em detalhes como atingirá a sua meta de emissões zero até 2050 com orçamentos claros de carbono para diferentes setores.

A decisão de recuar em algumas medidas verdes ocorre depois que a oposição dos conservadores à expansão da zona de emissões ultrabaixas de Londres (Ulez) foi creditada por sua vitória eleitoral estreita na antiga cadeira de Boris Johnson em 20 de julho.

Os estrategistas conservadores acreditam que poderiam replicar a sua vitória em outros novos assentos marginais em todo o país, criando linhas divisórias claras com o partido trabalhista de Keir Starmer, que tem as suas próprias tensões internas sobre a política ambiental desde a eleição.

Sunak declarou: “Estamos vivendo um momento em que a inflação é alta. Isso está tendo um impacto nas contas domésticas e das famílias. Não quero acrescentar isso, quero facilitar.

“Então, sim, vamos progredir em direção às emissões zero, mas faremos isso de maneira proporcional e pragmática que não cause desnecessariamente mais problemas e mais custos às pessoas em suas vidas – não é isso que me interessa e não estou preparado para fazer. Vamos nos afastar de uma visão ideológica de net zero e trabalhar com o meio ambiente de uma forma que seja acessível”.

Sunak também enfrenta pressão de conservadores mais preocupados com o meio ambiente. Chris Skidmore, o ex-czar net zero, disse: “Esta não é uma cruzada, é a única maneira proporcional e pragmática pela qual o Reino Unido pode evitar custos mais altos ao longo do tempo e estabelecer as indústrias do futuro, em vez de ficar preso no passado.

“Net zero não é sobre ideologia, é sobre gerar empregos e crescimento e investir em uma transição que vai acontecer. O Reino Unido tem a opção de liderar a mudança ou segui-la, perdendo por sua vez o investimento e os empregos que poderiam ter sido nossos”.

Acredita-se que Downing Street esteja considerando adiar a proibição de vendas de carros novos a gasolina e diesel para além de 2030. Sunak disse apenas “é claro que zero líquido é importante para mim” quando questionado sobre a política, acrescentando que a abordagem deve ser “proporcional e pragmática”.

Horas antes, o ministro do Desenvolvimento, Andrew Mitchell, recusou-se a confirmar que a proibição continuaria em vigor, dizendo à BBC que, embora fosse política por enquanto, ele não poderia prever o futuro.