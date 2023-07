Moçambique: Rádios comunitárias em risco de silenciamento, diz rede nacional

O Fórum Nacional das Rádios Comunitárias (Forcom), em Moçambique, criticou, semana passada, tentativas de apoderamento de estações por parte de entidades governamentais.

A diretora executiva do Forcom, Feroza Zacarias, disse que intenções de apoderamento e silenciamento de rádios comunitárias não governamentais foram recentemente reportadas no distrito de Macanga, província de Tete, onde as autoridades queriam afastar a direção da Rádio Planalto de Furancungo.

Situações semelhantes foram reportadas nas rádios comunitárias de Iulute, na província de Nampula; Zavala e Millenium FM, na Zambézia; e Buzi, em Sofala.

O Forcom alega que as rádios são visadas por reportar casos de corrupção e má gestão de fundos públicos.

O Instituto de Comunicação Social diz desconhecer o posicionamento do Forcom. E o director do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias afirma existir um mal entendido.