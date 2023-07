Mercados atentos às medidas económicas na China e às decisões dos bancos centrais na Europa e nos EUA

Os mercados europeus permanecem atentos esta terça-feira, com os traders se preparando para os relatórios financeiros de algumas das maiores corporações do mundo e as principais decisões sobre taxas de juros dos bancos centrais nesta semana.

O índice Stoxx Europe 600 foi pouco alterado na abertura. As ações do sector primário subiram, com as mineradoras Anglo American Plc e Rio Tinto Plc ganhando mais de 3% com os preços dos metais avançando após a mais recente promessa de estímulo da China .

Os futuros de ações dos EUA subiram após uma sessão mista em Wall Street, onde o S&P 500 registrou um ganho modesto, enquanto o Nasdaq 100 caiu após um “ reequilíbrio especial ”. Um indicador de ações de mercados emergentes saltou mais em três semanas. Os rendimentos do Tesouro ficaram estáveis e o Bloomberg Dollar Index caiu pela primeira vez em seis dias.

As principais reuniões do Federal Reserve e do Banco Central Europeu nesta semana serão observadas de perto em busca de sinais de que os formuladores de políticas possam estar chegando ao fim do ciclo de política agressiva de aperto monetário. Houve novos lembretes sobre os efeitos recessivos negativos de aumentos contínuos de juros com dados decepcionantes dos EUA e da zona do euro na segunda-feira, embora a promessa da China de apoiar a sua economia tenha melhorado o sentimento global.

Com as previsões de uma recessão diminuindo constantemente nos últimos meses, as perspectivas para as empresas que fabricam equipamentos industriais e transportam mercadorias melhoraram significativamente. O Dow Jones Industrial Average subiu 5% em relação ao mês passado, superando o S&P 500 Index e o Nasdaq 100, pesado em tecnologia, e está no meio de sua sequência de aumentos mais longo em mais de seis anos.

Além do quadro económico, empresas globais com um valor combinado de US$ 27 trilhões devem divulgar resultados, incluindo as gigantes Microsoft Corp., LVMH e Alphabet Inc., controladora do Google, nesta terça-feira.

Na China, embora o principal órgão de decisão do Partido Comunista não tenha anunciado estímulos em larga escala, sinalizou mais apoio ao problemático setor imobiliário, juntamente com promessas de aumentar o consumo e resolver a dívida do governo local. Isso ajudou a dar um impulso de alta para os traders de ações.

O yuan offshore também avançou para seu nível mais forte em mais de uma semana depois que o Banco Popular da China continuou o seu apoio à moeda. O dólar australiano, pesado em commodities, que é sensível às perspectivas de crescimento da China, subiu 0,3%.

O petróleo acumulou um aumento que levou os preços a uma alta de três meses, já que o optimismo na economia da China ajudou nas perspectivas para a demanda de energia no momento em que o mercado global mostra sinais de aperto. O minério de ferro básico para fabricação de aço subiu 1,9% em Cingapura na terça-feira. O cobre ampliou os ganhos após fechar em alta de 0,8% na Bolsa de Metais de Londres na segunda-feira. O trigo ganhou quando a Rússia atacou um dos maiores portos fluviais do Danúbio na Ucrânia.

A grande questão que vem a seguir é se o sentimento positivo será sustentável.