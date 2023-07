Mercado do petróleo em alta enquanto a China reforça os estímulos económicos

O mercado de petróleo abriu esta manhã em alta com os preços a alcançarem um pico de três meses, enquanto a China reforça as medidas para impulsionar o crescimento económico, aumentando as perspetivas para a demanda de energia no momento em que o mercado global mostra sinais de aperto.

O West Texas Intermediate subiu ligeiramente acima de $79 o barril depois de subir mais de 4% em três sessões. O Brent, preço de referência internacional, atingiu $83 o baril.

Por outro lado, os principais líderes da China, o maior importador de petróleo bruto, adoptaram mais apoio ao setor imobiliário, juntamente com promessas de aumentar o consumo, embora tenham evitado grandes afrouxamentos fiscais ou monetários.

O petróleo ganhou nas primeiras semanas do segundo semestre, depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados reduziram os suprimentos para ajudar a drenar os estoques globais. Isso compensou o peso da campanha de aperto monetário do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, com outro aumento esperado para esta semana.

Tanto o WTI quanto o Brent fecharam acima de suas médias móveis de 200 dias na segunda-feira pela primeira vez em quase um ano. Se sustentado, isso pode ajudar a estimular compras adicionais, pois sugere um cenário técnico mais saudável.

A força renovada do mercado também está se manifestando nos principais time spreads do petróleo. A diferença entre os dois contratos mais próximos para o WTI foi de 36 centavos de dólar por barril em atraso – a maior desde novembro – depois de mergulhar brevemente na estrutura oposta de contágio de baixa na semana passada.

A gasolina também esteve em foco após Exxon Mobil Corp. fechou uma unidade em uma das maiores refinarias dos Estados Unidos. Os contratos futuros dos EUA estão sendo negociados perto do nível mais alto desde outubro.

Os mercados estão agora atentos à decisão do FED, amanhã quarta-feira, em relação às taxas de juros. Grande parte dos ganhos do petróleo este mês foram impulsionados pelo sentimento dos investidores com o fato de o FED encerrar potencialmente os seus aumentos de juros e guiar a economia dos EUA para uma aterrissagem suave.