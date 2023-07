Jovem encontrado com crânio humano em casa

Um jovem de 18 anos de idade foi detido hoje pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Malanje, por ter em sua posse um crânio humano, em sua casa, supostamente exumado no cemitério de Cassendi, no bairro Canâmbua, nesta cidade.

A informação foi dada à ANGOP, pelo chefe de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC na província, inspector-chefe Augusto André, referindo que o indivíduo chegou a desenterrar um cadáver no passado dia 8 deste mês para retirar o crânio para rituais de feitiçaria e meteu-se em fuga, tendo sido encontrado apenas no sábado (22).

Realçou que o implicado confessou o crime, alegando que o seu mestre de artes marciais orientou-lhe para cumprir com certos rituais, para vencer os torneios em que o mesmo viria a participar.

De acordo com o responsável, o jovem vai responder junto do Ministério Público pelo crime de atentado contra integridade de restos mortais.