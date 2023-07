Incêndio em Alcabideche (Cascais) combatido por mais de 240 operacionais e 14 meios aéreos

Chamas estão perto do Hospital de Cascais, que pode vir a ser evacuado

Um incêndio de grandes dimensões está a ser combatido por 248 operacionais na zona do Zambujeiro, em Alcabideche, no concelho de Cascais. No local estão ainda mais de 60 viaturas e 14 meios aéreos.

O fogo está a lavrar em duas frentes e está a ser empurrado por ventos de quase 40 quilómetros por hora, encontrando-se perto do Hospital de Cascais. Em cima da mesa está a hipótese de uma evacuação daquela unidade hospitalar.

O alerta para o fogo foi dado por volta das 17:00, sendo que as chamas lavram perto de uma zona habitacional.