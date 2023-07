A fabricação de painéis de energia solar nos Estados Unidos enfrenta um futuro sombrio, alertam analistas

Apesar dos generosos incentivos fiscais que estão a receber do governo Biden, muitas empresas americanas que planeiam construir fábricas solares podem sofrer severamente ou falir completamente, de acordo com uma análise da BloombergNEF .

A Lei de Redução da Inflação dá aos fabricantes americanos um subsídio “ igual” ao custo dos produtos chineses, mas a disponibilidade limitada de materiais mais baratos do Sudeste Asiático pressionará as empresas americanas, algumas não podendo mesmo expandir a sua capacidade de produção.

As empresas solares anunciaram quase 50 gigawatts de capacidade anual de montagem de módulos nos EUA, 14 gigawatts de células, 15 gigawatts de wafers e cerca de seis gigawatts de polissilício, de acordo com o relatório.

Analistas disseram que permanecem céticos sobre o sucesso do novo polissilício e capacidade celular dos EUA. As fábricas de polissilício levam pelo menos dois anos para serem construídas e exigiriam investimentos iniciais de cerca de US$ 250 milhões por gigawatt, estima a BloombergNEF, principal serviço de pesquisa da Bloomberg.