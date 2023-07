O Knesset aprovou a proposta com 64 votos contra zero e beneficia da abstenção dos deputados da oposição em protesto contra a falta de abertura para negociar

Parlamento de Israel aprova lei que protege o Governo dos tribunais. A nova lei impede que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça possam rever a legislação decidida pelo executivo.

