Mercado cambial actual afectará no balanço das empresas nacionais

O administrador da Aliança Seguros, Marco Mendes, afirmou, que o “mercado cambial actual afectará no balanço de todas as empresas do país”.

Marcos Mendes fez estas declarações, sábado, ao perspectivar o balanço de 2023 da Aliança Seguros, durante a Feira Internacional de Luanda, que decorreu de 18 à 22 do mês corrente, na Zona Económica Especial (ZEE).

De acordo com o responsável, com a desvalorização do kwanza e a actual situação do mercado cambial a seguradora sente-se obrigada a fazer ajustes de prémios, tendo igualmente, como consequências, perdas de resultados nas operações.

A Aliança Seguros está no mercado há seis anos e possui actualmente 44 profissionais.