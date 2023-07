Guiné-Bissau: PAIGC propõe Domingos Simões Pereira para presidente da ANP

O PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas, escolheu por indicar Domingos Simões Pereira, líder do partido, para a liderança do parlamento. O ex-primeiro-ministro deve ser investido na quinta-feira.

O comité central do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, reunido em sessão extraordinária, este domingo, escolheu por “Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e coordenador da coligação PAI – Terra Ranka como seu candidato ao cargo de presidente da Assembleia Nacional Popular para a XI legislatura.”

A decisão foi tomada através do voto secreto e directo de 396 membros do Comité Central do PAIGC. Apenas dois membros do Comité Central, entre os presentes na reunião extraordinária do órgão, votaram contra a escolha de Domingos Simões Pereira para líder do Parlamento.

Simões Pereira e outros elementos candidatos à direcção do Parlamento, vão ter de se submeter a novo voto do plenário, logo na primeira sessão, ou seja, quinta-feira, dia da investidura dos eleitos nas últimas legislativas de 4 de Junho passado.

No discurso após a sua indigitação, Domingos Simões Pereira disse que se for eleito presidente da Assembleia Nacional Popular irá trabalhar no sentido de pacificar a Guiné-Bissau e prometeu uma boa produção de leis de que o país precisa neste momento. Tranquilizando, também, os que queriam ver DSP na chefia do Governo, dizendo-lhes que mesmo não sendo primeiro-ministro será o responsável número um pela governação da Guiné-Bissau nos próximos quatro anos.

Para o cargo de primeiro vice-presidente, o PAIGC vai propor Califa Seidi, que liderava a bancada parlamentar do partido na legislatura que agora termina.

O segundo vice-presidente da ANP será indicado pelo Madem-G15, segundo partido mais votado nas legislativas de 04 de Junho.