FMI espera fechar acordo com a Argentina nos próximos dias, diz comunicado

O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera chegar a um acordo com a Argentina nos próximos dias pelos objetivos da próxima revisão dos termos de um empréstimo de 44 bilhões de dólares que o país sul-americano tem com a entidade, informou a organização internacional neste domingo.

“As equipes do Ministério da Economia e do Banco Central da Argentina e o staff do FMI concluíram os aspectos centrais do trabalho técnico da próxima revisão”, disse o FMI no Twitter.

“Os objetivos e parâmetros centrais que servirão de base para um ‘Staff Level Agreement’ foram acordados, esperamos que seja finalizado nos próximos dias e depois avance para a revisão do programa da Argentina”, acrescentou.

O país sul-americano deve pagar ao FMI cerca de 3,4 bilhões de dólares entre 31 de julho e 1º de agosto, em um momento em que as reservas líquidas do Banco Central Argentino (BCRA) estão no vermelho em cerca de 6,5 bilhões de dólares.

A Argentina, que enfrenta alta inflação, déficit fiscal preocupante e poucas reservas em seu Banco Central, viu suas receitas em moeda estrangeira afetadas por uma seca histórica que afetou seu principal setor de exportação, a agricultura.

“Este acordo visa consolidar a ordem fiscal e reforçar as reservas, reconhecendo o forte impacto da seca, os prejuízos nas exportações e nas receitas fiscais do país”, acrescentou o organismo internacional.

Por Hernán Nessi