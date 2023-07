Angola valoriza parceria brasileira no sector dos transportes

O ministro angolano dos Transportes, Ricardo D’Abreu, considerou relevante a cooperação no sector com a República Federativa do Brasil e destacou o facto dessa parceria abranger os segmentos da aviação, portos e actividade marítima.

O governante angolano, citado por uma nota do Ministério dos Transportes, sublinha o facto da cooperação entre os dois países ser relevante, de longa data e de extrema utilidade para Angola.

Ricardo D’Abreu expessou esse ponto de vista no final de um encontro com

uma delegação brasileira, chefiada por Juliano Norman, secretário nacional da Aviação Civil, do Ministério dos Portos e dos Aeroportos do Brasil.

O documento, a que a ANGOP teve acesso hoje (sábado), informa que a delegação brasileira esteve em Luanda no quadro da XIl Reunião das Comunidades das Autoridades da Aviação Civil Lusófonas, realizada de 19 a 21 deste mês.

Trata-se de “uma cooperação que extravasa o domínio da aviação civil e se estende à actividade portuária, transportes terrestres, e actividade

marítima”, afirmou.

Actualmente, a Agência Marítima Nacional tem em curso um programa de assessoria com a brasileira

EMGEPRON, com vista a eliminar as inconformidades relativas à Organização Marítima Internacional (OMI).

No segmento da aviação, o Brasil tem sido de vital importância para a operação comercial da TAAG, transportadora áerea nacional, em concreto para o serviço de carga com destino à Ásia.

“Angola e o Brasil enfrentam desafios e problemas semelhantes no domínio da aviação civil”, disse o secretário nacional da Aviação Civil, do Ministério dos Portos e dos Aeroportos do Brasil, Juliano Norman.

O governante brasileiro adiantou que ambos países podem aprender reciprocamente se acentuarem o trabalho conjunto e a troca de experiências.