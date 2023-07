Queda de contentor provoca duas mortes em Cacuaco

Duas pessoas morreram e igual número ficaram feridas em consequência da queda de um contentor de 40 pés, sexta-feira, na ponte de betão azul que liga a via expresso ao município de Cacuaco.

Os quatro cidadãos, a bordo de um automóvel de marca Toyota Corolla, foram surpreendidos, após o motorista do camião contentorizado com centenas de sacos de ração animal perder o controlo do veículo e embater num muro de protecção.

Dois dos quatro ocupantes da viatura (Toyota) morreram no local do acidente. O motorista do camião encontra-se em fuga.

João Soares, motorista do Toyota, e outro ocupante da viatura foram levados ao Hospital Municipal de Cacuaco, onde receberam atendimento no banco de urgência e horas depois receberam alta médica.

O inspector da Polícia Nacional, afecto ao Comando Municipal de Cacuaco, António Fernando, fez saber que o excesso de velocidade motivou o acidente, acrescentando que só esta semana houve mais três sinistros.