PSG afasta Mbappé da digressão asiática

Jogador não quer prolongar contrato até 2025. Clube suspeita de acordo para sair a custo zero para o Real Madrid no próximo ano.

O PSG afastou Kylian Mbappé da digressão à Coreia do Sul e ao Japão. Mbappé recusou até ao momento prolongar o seu contrato até 2025 e, nas condições atuais, poderá deixar o Paris Saint-Germain no próximo ano a custo zero.

A direção do PSG suspeita que MBappé tem um pré-acordo com o Real Madrid e agora vai ficar a treinar com os jogadores sem lugar no plantel. A estrela da seleção francesa arrisca-se a ficar sem jogar até ao final do contrato atual, em 2024.