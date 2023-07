Portugal: Abusos sexuais na Igreja deverão ensombrar visita do Papa Francisco

Os abusos sexuais na igreja têm ensombrado as visitas do Papa a vários países.

Em Portugal foram recebidas 23 novas denúncias de abusos sexuais contra padres. Estas denúncias surgiram no primeiro mês no ativo do organismo criado pela conferência episcopal para acompanhar as queixas contra membros da Igreja.

Fontes da RTP dizem que o assunto não ficará esquecido quando Francisco estiver em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude.

Entretanto, o bispo auxiliar de Lisboa desvaloriza a questão do monumento às vitimas de abuso sexual. O memorial não vai ser inaugurado durante a visita do papa.