Malásia: Beijo entre membros de banda britânica interrompe festival

Um festival de música na capital da Malásia foi cancelado este sábado, depois de dois integrantes masculinos de uma banda britânica se beijaram no palco, desafiando as leis anti-LGBT do país.

Durante uma apresentação no Good Vibes Festival, na sexta-feira, Matty Healy, vocalista do The 1975, fez um discurso carregado de palavrões antes do beijo.

“Eu cometi um erro. Quando estávamos a agendar shows, eu não estava a olhar para isso”, disse ele. “Não vejo sentido (palavrão) em convidar The 1975 para um país e depois nos dizer com quem podemos fazer sexo.”

Healy então beijou o baixista Ross McDonald.

Não muito depois disso, Healy interrompeu a apresentação da banda e anunciou: “Tudo bem, temos que ir. Acabamos de ser banidos de Kuala Lumpur, até logo.”

Num tweet no sábado, o ministro das Comunicações da Malásia, Fahmi Fadzil, anunciou o “cancelamento imediato” do festival, que estava originalmente programado para durar até domingo.

O ministro criticou as “ações e declarações muito rudes” da banda, acrescentando que não haveria “nenhuma concessão para qualquer parte que desafie, viole ou menospreze a lei malaia”.

Ele também pediu aos organizadores do festival que encontrem uma maneira de compensar os que compraram ingressos para o festival.

Homossexualidade é crime na Malásia

Em 2019, Healy fez algo parecido em Dubai ao beijar um fã em palco onde a homossexualidade também é crime.