FILDA 2023: Paratus lança serviço para backup e recuperação de dados

Um serviço online para backup e recuperação de dados foi lançado pela empresa Paratus – Technologies Angola, na 38ª Edição da Feira Internacional de Lunda, que decorre até este sábado, na Zona Económica Especial (ZEE).

O produto denominado “BaaS” é inovador, simples, director e com custos reduzidos, facilitando a gestão da infra-estrutura dos clientes.

O serviço abrange a protecção de dados empresariais, onde os backups são realizados e gerenciados por um provedor, no caso a Paratus, sendo um serviço que inclui instalação de um agente ou software nos sistemas dos clientes para facilitar o processo de backup.

O engenheiro de Cloud da Paratus, Carlos Kimfumu, considera que os dados nos dias de hoje representam um dos bens mais preciosos ou talvez o mais precioso das pessoas e das empresas.

“Existe a necessidade de manté-los seguros. O BaaS vem oferecer exactamente isto, desde a segurança, redução de custos e complexidades, pois evita a necessidade de investir em infra-estrutura própria, com servidor, storages e recursos de TI especializado”, disse.

Fundada em 2013 como ITA, a Paratus Technologies Angola foi concebida para fornecer serviços de Internet fiável e de alta qualidade a grandes clientes empresariais em Angola.

A firme se dedica à inovação e expansão, o seu portfólio de serviços. Actualmente fornecem um conjunto integrado de soluções que inclui conectividade em Internet e MPLS, Data Center – Colocation, Serviços em Nuvem e Voz – através das tecnologias de Fibra, Micro-ondas e Satélite.

A Paratus ajuda a estabelecer uma organização multinacional com uma rede própria em África com escritórios operacionais em Angola, África do Sul, Botswana, Moçambique, Namíbia, RDC e Zâmbia.

A 38ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) encerra este sábado (22 de Julho), sob lema “Economia digital, a nova fronteira mundial”.