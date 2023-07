Presidente americano escolhe uma mulher para dirigir a Marinha pela primeira vez

O Presidente americano escolheu a almirante Lisa Franchetti para liderar a Marinha, revelou um alto funcionário do Governo nesta sexta-feira, 20, e caso for nomeada será a primeira mulher dirigir um ramo das Forças Armadas.

A decisão de Joe Biden de escolher Franchetti, atual vice-chefe de operações da Marinha e com amplo comando e experiência executiva, vai contra a recomendação do secretário da Defesa, que apontou o almirante Samuel Paparo, atual comandante da Frota do Pacífico da Marinha.

A mesma fonte, que pediu o anonimato, disse que Paparo vai ser nomeado paraliderar o Comando Indo-Pacífico dos EUA.

O funcionário acrescentou que Biden escolheu Franchetti com base na sua enorme experiência no mar e em terra, incluindo vários cargos políticos e administrativos de alto nível que desempenhou que lhe dão um profundo conhecimento em orçamento e administração do departamento.

Ao mesmo tempo, o oficial reconheceu que Biden entende o caráter histórico da indicação e acredita que Franchetti será uma inspiração para os marinheiros, homens e mulheres.

A indicação de Franchetti junta-se à lista de centenas de nomeações militares retidas pelo senador republicano Tommy Tuberville, do Alabama, em protesto contra a política do Departamento de Defesa que paga viagens quando um militar precisa sair do Estado para fazer um aborto ou obter outros cuidados reprodutivos.

Lisa Franchetti deve assumir o posto interinamente a partir do próximo mês, quando o almirante Michael Gilday for para a reforma.