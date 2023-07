Afrobasket sub-16: Angola perde com Egipto e falha final

A Selecção Nacional feminina de basquetebol sub-16 falhou esta sexta-feira em Monastir (Tunísia), o apuramento para a final do Campeonato Africano da categoria (Afrobasket2023), ao perder com a similar do Egipto, por 34-75.

Em jogo da meia-final, disputado na Arena Salles Mohamed Mzali, produziu as parciais de 11-12, 12-32, 2-16 e 9-15.

Com este resultado, a equipa de Angola, orientada pelo treinador Francisco Chauangue, vai jogar as classificativas do terceiro ao quarto lugar.

Ainda hoje, na outra meia-final, a selecção do Mali defronta a congénere da Tunísia, onde sairá as adversárias das angolanas (3º) e das egípcias (final).

Quanto aos masculinos, a selecção angolana, orientado pelo treinador Jaime Covilhã, defronta, sábado, também, na meia-final, a congénere da Guiné. VAB