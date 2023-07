Tesla apresenta resultados em alta graças a vendas reforçadas por baixa de preços

Como os analistas esperavam, estas reduções tarifárias reduziram a margem de lucro do grupo de Elon Musk, que passou para 18,2%, depois dos 19,3% no primeiro trimestre.

O multimilionário apresentou a sua estratégia em abril, segundo a qual preferia vender mais, mesmo que com margens temporariamente menos elevadas.

As vendas subiram para 466.140 veículos no trimestre, acima dos 254.695 do mesmo período de há um ano.

Para o conjunto do ano, o grupo espera superar as suas previsões de 1,8 milhões.

No segundo trimestre, a Tesla faturou 24,92 mil milhões de dólares, um crescimento homólogo de 47%, e lucrou 2,7 mil milhões, mais 20% homólogos.

No seu anúncio, a empresa assegurou estar à vontade quanto ao seu futuro: “Temos uma ampla liquidez à disposição para financiar o nosso programa de produtos, os projetos de longo prazo de aumento de capacidade das nossas fábricas e outros despesas”.

A produção no segundo trimestre foi de 479.700 veículos, depois dos 258.580 no período homólogo e 440.808 no primeiro trimestre do ano.

Para os analistas da Wedbush, a Tesla encontra-se em “posição de força” no mercado de veículos elétricos, graças “à sua política de tarificação agressiva” e “prepara-se agora para monetizar mais este sucesso”.