Kwanza será aceite na África do Sul e Namíbia

As equipas do Banco Nacional de Angola já estão em fase muito adiantada para implementar, até finais de Setembro, o acordo que vai tornar o Kwanza moeda aceite no sistema de pagamentos na África do Sul e na Namíbia.

A informação foi prestada esta quarta-feira, em Luanda, pelo vice-governador do BNA, Pedro Castro e Silva, no encerramento da apresentação do estudo “Banca em Análise 2023” da consultora Deloitte.

Pedro Castro e Silva disse mesmo que, até finais de Setembro, a moeda angolana deverá ser colocada no sistema de pagamentos da SADC fruto do acordo assumido pelos bancos centrais da região.

Esta medida visa descontinuar os correspondentes bancários do processo que até agora obriga a que os cidadãos angolanos tenham de adquirir divisas para suportar despesas em deslocações em ambos os mercados.