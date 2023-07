G-20 não chegou a acordo sobre o alívio da dívida

O G-20, um grupo das maiores economias desenvolvidas e emergentes do mundo, não conseguiu chegar a um consenso sobre uma estrutura que poderia ser aplicada à reestruturação da dívida dos países mais pobres em dificuldades. Anunciou a agência Bloomberg.

Representantes das nações do Grupo dos 20 tiveram “discussões muito intensas sobre as vulnerabilidades da dívida global” durante uma conversa de dois dias em Gandhinagar, na Índia, de acordo com a ministra indiana das Finanças, Nirmala Sitharaman .

A ministra das finanças da India reafirmou que a questão da dívida continua a ser uma área “prioritária” para o G-20 este ano e que será remetida para a Cimeira de Chefes de Estado do G-20 programada para setembro.

Os EUA entraram nas negociações buscando um acordo básico sobre três elementos da estrutura de alívio da dívida do mês passado para a Zâmbia sendo aplicados a outros casos. Um ponto-chave: os bancos multilaterais de desenvolvimento não são obrigados a reduzir os empréstimos. Mas a China, o maior credor oficial do mundo para nações em desenvolvimento, recuou contra esse precedente de longa data.

O ministro das Finanças da China, Liu Kun, disse ao grupo que os credores multinacionais devem ser pressionados a participar dos esforços de alívio da dívida, sob um princípio de ação conjunta e um ônus justo, de acordo com um comunicado do governo chinês.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen , disse: “Fizemos algum progresso com os chineses”. Falando numa entrevista antes de partir da Índia, ela disse que “eles concordaram com a Zâmbia e foram mais cooperativos no caso dO Gana e Sri Lanka”.

O “documento final” observou que a China viu a reunião não como o “fórum certo” para discutir questões geopolíticas. Ele também observou que a Rússia “se dissociou” com comentários, incluindo um apelo para defender os princípios humanitários das Nações Unidas e uma declaração de que “o uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível”.

Quanto ao alívio da dívida, os EUA procuravam um acordo para que futuros acordos de alívio da dívida incluíssem todos os credores bilaterais participando do mesmo acordo – sem negociações separadas. Os EUA também querem que a análise de sustentabilidade da dívida do FMI e do Banco Mundial seja usada para determinar uma carga de dívida sustentável.

“O processo de reestruturação da dívida ainda precisa ser mais rápido e eficaz”, disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva , ao G-20. “Os custos dos atrasos em chegar a um acordo sobre os tratamentos necessários da dívida são suportados de forma aguda pelos países devedores e seus povos, que são menos capazes de suportar esse fardo.”

Os formuladores de políticas do G-20 continuaram a discutir se e como aumentar a capacidade de empréstimo dos bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial. O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga , divulgou uma série de mecanismos propostos para alavancar a classificação de crédito AAA da instituição, sem nenhum endosso específico.

A Ministra das Finanças da India, disse que o G-20 endossou um “roteiro” para eventualmente desbloquear “mais recursos de empréstimo nos bancos multilaterais de desenvolvimento. Ela indicou que mais progressos estavam pendentes da próxima Cimeira dos Chefes de Estado do G-20.