Conselho do FMI aprova US$ 1 bilhão em fundos para o Quênia

O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional assinou esta semana quase 1 bilhão de dólares em novos financiamentos para o Quênia, o que pode aliviar a pressão sobre as finanças públicas na maior economia da África Oriental, disse o FMI em comunicado.

O FMI disse que o conselho completou a quinta revisão sob o Programa Fundo Estendido do Quênia e o Mecanismo de Crédito Estendido, permitindo um desembolso imediato de cerca de US$ 415,4 milhões, e estendeu esses acordos de 38 para 48 meses para dar ao Quênia mais tempo para implementar reformas.

FMI também aprovou um novo acordo de 20 meses sob Resiliência e Sustentabilidade do FMI no valor de cerca de US$ 551,4 milhões que apoiará os esforços de resiliência climática do Quênia.

O FMI disse que o Quênia fez um bom progresso na implementação de reformas económicas, apesar de enfrentar a pior seca em décadas, bem como um ambiente externo desafiador.

A diretora-gerente adjunta do FMI, Antoinette Sayeh, disse que as ações de segunda-feira permitirão que as autoridades quenianas continuem a enfrentar esses desafios, sustentem a confiança do mercado, promovam o crescimento e promovam as reformas em andamento.

Ela disse que a aprovação do orçamento fiscal de 2023-2024 do Quênia e da Lei de Finanças de 2023 foram “etapas cruciais” necessárias para apoiar os esforços de consolidação em andamento e reduzir as vulnerabilidades da dívida, protegendo os gastos sociais e de desenvolvimento.

Condições de financiamento mais rígidas também exigiram uma “política de dívida prudente” e esforços contínuos para priorizar empréstimos concessionais, disse ela.