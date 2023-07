Samsung à beira de perder a coroa do mercado global de smartphones

Durante quase uma década, a Samsung reivindicou o título de maior marca de smartphones do mundo. No entanto, a sua participação no mercado tem vindo a diminuir, com a Apple a mostrar-se uma rival cada vez mais forte. No primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as participações globais de mercado da Apple e da Samsung foi de apenas 1%.

A liderança da Samsung vacila

De acordo com os números mais recentes da Counterpoint Research para o primeiro trimestre de 2023, a Samsung continuava a ser a marca de smartphones número um do mundo. Detinha 22% da participação global no mercado de smartphones. A série Galaxy S23, lançada em fevereiro, teve boas vendas globais, o que permitiu à empresa manter a sua posição de liderança. Segundo alguns relatórios, o Galaxy S23 vendeu muito melhor do que a série Galaxy S22 do ano anterior.

Contudo, é importante notar que as vendas de smartphones na Europa caíram uns impressionantes 41%, e esta é uma das regiões onde a Samsung tem grande sucesso.



Apple e outras marcas no encalço

Durante o mesmo período, a Apple teve uma participação de mercado de 21%, apesar de vender smartphones consideravelmente mais caros em média. A Xiaomi tinha uma quota de 11% do mercado global de smartphones, enquanto a OPPO, Vivo e Honor tinham participações de 10%, 7% e 5%, respetivamente. Foram vendidos globalmente mais de 280 milhões de smartphones no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 7% relativamente ao quarto trimestre de 2022 e uma queda de 14% em comparação com o primeiro trimestre de 2022.

Entre as cinco principais marcas de smartphones em termos de envios, a Apple viu a menor queda, resultando nos seus números mais altos de sempre para o primeiro trimestre de um ano. A OnePlus emergiu como a marca de smartphones que mais cresce entre as dez primeiras.

Difíceis desafios para o segundo trimestre de 2023

No segundo trimestre de 2023, a Samsung pode ter dificuldades em proteger a sua posição número um, uma vez que as vendas geralmente são mais baixas neste trimestre para a empresa, pois não costuma lançar novos smartphones durante este período. A Samsung irá lançar o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 na próxima semana, que estarão disponíveis para venda pouco depois.