Preto Show lança álbum “3.7 Versatilidade”

O cantor “Preto Show” lança, este domingo, em Luanda, o seu mais novo trabalho discográfico intitulado “3.7 Versatilidade “, durante um espectáculo.

O álbum “3.7 Versatilidade” comporta 13 faixas musicais e conta com as participações de Button Rose, CEF Tanzy, Séketxe, Anderson Mário, Delero King, Russo K, Johnny Berry, Ingomblack, Chelsea Dinorath, Scro Que Cuia e o o músico brasileiro Léo Santana.

Para a actividade de lançamento, o cantor convidou os músicos CEF, Chelsea Dinorath, Lurhany, Johnny Berry, Anderson Mário, Ingomblock e Button, entre outros.

Preto Show tornou-se conhecido no grupo “The Groove”, na companhia de Hélio Baiano, Mids e Fábio Dance. Anos depois decidiu seguir carreira a solo.

Com várias misturas, maioritariamente com base no Kuduro e Afro-House, o músico conseguiu se impor na música nacional, tornando-se numa referência para adolescentes e jovens, com as médias de idade entre os 14 aos 20 anos. VS/ART