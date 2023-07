FILDA ultrapassa expectativa dos expositores

Expositores à Feira Internacional de Luanda (FILDA) 2023 manifestaram-se satisfeitos com a magnitude da 38 edição desta que é a maior bolsa de negócios de Angola.

Em declarações à ANGOP, os feirantes enalteceram o número de empresas que a presente edição acolhe (mais de 1300) e a facilidade de negócios que o evento pode proporcionar.

O director da empresa Karam Indústria Limitada, voltada à construção civil, existente no mercado nacional há nove anos, destacou, embora seja a primeira vez que participa da FILDA, o facto de ter conseguido manter bons contactos com potenciais clientes.

“Neste Feira, a nossa maior expectativa é dar a conhecer a nossa capacidade de produção local”, disse.

Por sua vez, o coordenador de marketing da empresa Agrogenea Angola, importadora de sumos naturais, existente há sete meses no mercado angolano, José Marques, referiu que aderiu ao evento para apresentar a marca mas, ficou impactado com a facilidade de comunicação com novos clientes.

“A quantidade de pessoas que o evento atrai é o que mais me impressiona”, prosseguiu.

Já a directora de marketing da fábrica Ghion Alimentos, Anusha Pereira avançou ser a oitava vez que participa do evento e que o mesmo tem sido uma mais valia para a criação de postos de trabalho.

Concluindo, o gestor de comunicação da empresa Paratus, voltada a telecomunicações e tecnologia de informação, Roseme Matias avançou que nesta edição da FILDA a sua instituição pretende apresentar um trabalho diferenciado marcado por uma boa qualidade de trabalho.

Segundo o programa, estão projectadas, ao longo do certame, palestras, lançamentos de produtos e serviços e dias de países e sectores representados.

Como habitual, Portugal é a maior representação estrangeira no certame, mas são dignas de realce as exposições de Itália, Espanha, África do Sul e outras, para além das pequenas, médias e grandes empresas angolanas presentes.LIL/PPA