FILDA 2023: Dia dedicado a Portugal com o lançamento da demonstração das compras com o código QR

O segundo dia da Feira Internacional de Luanda (FILDA) será dedicado a Portugal, que preparou, entre outros atractivos, um almoço de comemoração.

Portugal constuma ser o país com maior representação empresarial na FILDA. Têm expositores de várias áreas de negócios, desde comércio, industria, tecnologias e outras.

Além estar reservado a Portugal, o dia estará repleto de conferências sobre vários assuntos económicos, que reunirão, em várias salas expositores, visitantes e especialistas em diversas áreas do saber.

Entre os temas das conferências, realça – se ” Tendências locais, regionais e internacionais de financiamento do Seguro Vida na mineração”, e Digitalização e inteligência artificial: ameaça ou oportunidade ao método de formação tradicional”.

” As TIC como meio de alavanca para a diversificação da economia nas micro, pequenas e médias empresas”, “Desenvolvimento tecnológico e pleno trabalho”, Angariação e retenção de clientes via iniciativa de fidelização”, Negócios e transformação digital” são outros temas do leque de conferências previstas.

Além desses atractivos, para o dia de hoje está previsto também o lançamento e demonstração das compras com o código QR.

Ao contrário do dia de abertura, que foi dominado pela presença de entidades políticas governamentais, hoje os empresários e visitantes se focarão essencialmente nos negócios, contactos e estabelecimento de parcerias e obtenção de conhecimentos através das conferências.

O recinto da feira hoje estará disponível das 10 até 18 horas.

Dizer que este ano a FILDA conta com 1 302 expositores nacionais e estrangeiros. Da participação estrangeira conta-se, entre outros, com África do Sul, Alemanha, Itália, Japão, Turquia e EUA.