Angola quer reforço da cooperação com Egipto

O ministro angolano das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, convidou o seu homólogo egípcio, Assem El Gazzar, a visitar Angola, para o estreitamento da relação bilateral, no âmbito da cooperação existente entre os dois sectores.

Numa mensagem, entregue esta terça-feira, pelo embaixador de Angola na República Árabe do Egipto, Nelson Cosme, o governante angolano esclarece que a visita do ministro da Habitação, Serviços Públicos e Comunidades Urbanas do Egipto pode ser feita em data que melhor se ajuste com sua agenda.

Segundo uma nota de imprensa a que a ANGOP teve acesso hoje, a entrega da carta-convite ocorreu durante um encontro entre o embaixador e o ministro egípcio, que prontamente aceitou o convite.

A deslocação de Assem El Gazzar a Angola enquadra-se, igualmente, no cumprimento das conclusões produzidas pela visita do Presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, ocorrida nos dias 7 e 8 de Junho último, em Luanda.

De acordo com o documento, a presença do ministro egípcio em Angola servirá também para a actualização dos instrumentos que regulam a parceria, numa altura que o Egipto já está a trabalhar na conclusão do memorando especializado existente, cujo conteúdo estabelece a execução de tarefas e acções de natureza bilateral.

No encontro com o diplomata angolano, o ministro egípcio expressou a disponibilidade de apoiar Angola na execução e desenvolvimento dos projectos estruturantes definidos como prioritários pelo Executivo angolano.

Para o efeito, adiantou que a sua missão a Angola será alargada, integrando empresários do ramo da construção civil, habitação e infra-estruturas, assim como técnicos e especialistas, que poderão transmitir experiências sobre a construção de estradas, cidades e demais infra-estruturas.

O referido convite surge há cerca de dois meses depois do ministro Carlos dos Santos ter visitado o Egipto, em Maio último, num período de três dias.

A visita do governante incidiu, essencialmente, sobre os novos centros político-administrativos, construção de auto-estradas e novos centros urbanos, culminando com a realização de um fórum especializado de investimento Egipto – Angola, que mobilizou empresários egípcios a investir na economia nacional.

As relações de cooperação político-diplomáticas entre Angola e Egipto foram formalizadas a 26 de Março de 1987, por via da assinatura, em Luanda, do Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica e Técnica.

Actualmente, existe grande interesse dos dois países em incrementar a cooperação nos domínios da Economia, Comércio, Indústria, Educação, Ensino Superior e Formação Técnico-profissional, Energia e Águas, Banca e Finanças, Agricultura e Pescas, para além da Construção. QCB/BA