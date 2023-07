Ministra das Finanças muda membros do IGAPE

A ministra das Finanças, Vera Daves, nomeou, novos membros do Conselho de Administração do Instituto de Gestão, de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Para o cargo de presidente do Conselho de Administração (PCA), a ministra das Finanças nomeou Vera Tangue Escórcio, em substituição de Patrício Vilar.

De acordo com o Despacho nr.4097/23 de 17 de Julho, a que ANGOP teve acesso, as alterações estão em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República.

Ainda de acordo com o documento, Vera Daves manteve o administrador Augusto Laurindo Kalikemala, mas traz um novo membro identificado por Tavares André Cristovão, em substituição de Raimundo Santa Rosa.

O Despacho em Diário da República (17 de Julho II Série-nr.131) justifica a necessidade de se proceder a alteração do Conselho de Administração do IGAPE.NE