Lula se reúne com Macron, Fernández, Petro e lideranças governistas e de oposição da Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta segunda-feira com os presidentes da França, Emannuel Macron, da Argentina, Alberto Fernández, e da Colômbia, Gustavo Petro, e lideranças do governo e da oposição da Venezuela para discutir a situação da nação sul-americana, informou o Palácio do Planalto sem dar detalhes da discussão.

O encontro, que durou uma hora e meia, contou com a participação da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e do representante da oposição venezuelana, Gerardo Blyde, e ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, à margem da cúpula Celac-União Europeia.

A reunião ocorre duas semanas após Lula ter dito, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, que o conceito de democracia é “relativo” ao ser questionado sobre o fato de parte da esquerda defender o regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Em maio, Lula se reuniu com Maduro, durante sua primeira visita ao Brasil desde 2015, em uma reaproximação entre os países na véspera de uma cúpula regional.

O ex-presidente Jair Bolsonaro havia proibido Maduro de entrar no Brasil quando assumiu o cargo em 2019, uma medida que o petista suspendeu quando voltou ao poder este ano.

(Por Ricardo Brito)