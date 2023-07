João Lourenço encoraja sector privado a liderar crescimento económico

O Presidente da República, João Lourenço, encorajou, nesta terça-feira, o sector privado a exercer o papel de motor do crescimento económico do país, num momento em que a economia nacional é desafiada a encontrar novas rotas de desenvolvimento.

Ao intervir na cerimónia de abertura da 38ª Edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), João Lourenço notou que o Executivo continua a privilegiar a prevalência de um mercado regulamentado, competitivo e seguro para a actividade empresarial.

O Chefe de Estado sublinhou o facto de Angola manter firme o compromisso com a melhoria do ambiente de negócios e a convicção de que a diversificação é o único caminho seguro para o crescimento económico, social e inclusivo do país.

Perante os expositores, cerca de 300, João Lourenço afirmou que o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), vai continuar a trilhar o seu caminho.

O Presidente angolano disse que a continuação do PRODESI visa aumentar a oferta de bens essenciais de consumo, alimentares e industriais, bem como diversificar o leque de produtos de exportações, além de permitir maior arrecadação de divisas e o aumento de ofertas de postos de trabalho.

Na sua intervenção, João Lourenço lembrou que Angola tem mais de 50 milhões de hectares de terras aráveis, mais de cinco por cento das reservas de água doce, clima ideal para o agronegócio, uma economia azul por explorar.

O Titular do Poder Executivo acrescentou que o país possui, igualmente, vários portos de mar e caminhos-de-ferro que garantem o rápido escoamento e exportação do que se produz internamente.

No quadro da criação de um bom ambiente de negócios, o Estadista considerou fundamental a criação no país de infra-estruturas para a atracção do investimento privado.

“É assim que o Executivo angolano se preocupa e investe no melhoramento dos portos, dos aeroportos, dos caminhos-de-ferro, das estradas, do aumento da oferta de água e energia eléctrica e das telecomunicações”, referiu o Presidente da República.

Na feira, que decorre nas instalações da Zona Económica Especial (ZEE), o Chefe de Estado anunciou o trabalho em curso para a conclusão das obras na Estrada Nacional 230, que liga Malanje às províncias do leste do país (Lunda Sul e Lunda Norte).

Demos início este ano, prosseguiu o Presidente da República, das obras que ligam a estrada nacional que liga Nzeto e Soyo, na província do Zaire, bem como a estrada Cabinda/Lândana/Miconje (Cabinda).

Disse que também estão em curso obras nas estradas Sanza Pombo/Buengas (província do Uíge), Luau/Marco 25/Cazombo, além da estrada Lumeji/Cameia/Luacano/Luau/Luzi/Cassamba e Cangamba, na província do Moxico.

O Presidente João Lourenço informou, de igual modo, que recebem também obras as estradas Mavinga/Rivungo (Cuando Cubango), bem como Cunji/Camacupa/Andulo (província do Bié), Mussende (Cuanza Sul)/Cangandala (Malanje).

Segundo o Presidente João Lourenço, foi aprovada a intervenção no desvio da Munenga/Calulo e Luati (Cuanza Sul), bem como na estrada Quiculungo/Bolongongo, na província do Cuanza Norte.

Informou que está a ser finalizado o processo de financiamento para a execução da estrada Benguela/Lubango (Huíla).

Quanto ao abastecimento de água potável, o Estadista angolano disse que está em andamento o plano que visa o aumento da oferta desse bem nas cidades capitais de províncias e de municípios, para servir as populações e as indústrias.

Especificou que para as cidades de Luanda e do Lubango, que vivem uma situação crítica em termos de abastecimento de água devido ao grande e desordenado da sua população, existem projectos já aprovados que terão inicio logo que haja soluções de financiamento.

A 38ª Edição da FILDA tem a participação de expositores de Portugal, Itália, Indonésia, Turquia, Alemanha, Japão e dos Estados Unidos da América.

A Feira Internacional de Luanda é um palco para a promoção da produção nacional, que dá ênfase à diversificação da economia, negócios e fomento do emprego. AL/FMA/ADR