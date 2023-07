Ataques e deslocamentos se espalham em Darfur, no Sudão

A força paramilitar que luta contra o Exército no Sudão assumiu o controle de uma cidade no Estado de Darfur do Sul, provocando confrontos, saques e uma nova onda de deslocamentos, disseram monitores do conflito e uma testemunha nesta segunda-feira.

Os confrontos entre as Forças de Apoio Rápido (RSF) e o Exército em torno da cidade de Kas causaram a fuga de até 5.000 famílias, algumas delas saíram de campos para pessoas deslocadas, de acordo com um sistema de rastreamento administrado pela Organização Internacional para Migração.

A guerra que eclodiu entre o Exército e a RSF na capital Cartum levou a uma onda de violência e deslocamentos étnicos em Darfur, a base de poder da RSF e uma região que já sofre com um conflito de longa data.

A RSF disse no domingo que assumiu o controle de uma base militar em Kas, apreendendo veículos e armas e capturando 30 soldados como parte do conflito mais amplo.

A Darfur Bar Association, um grupo ativista que monitora o conflito, condenou o que chamou de ataque a Kas pela RSF, que levou a saques e roubos.

Alfadil Mohamed, uma testemunha, disse à Reuters que houve fortes confrontos na cidade, resultando em pelo menos três mortes e no deslocamento de moradores para o leste.

Na sexta-feira, o Observatório de Conflitos do Sudão, com sede nos EUA, informou que a RSF e as forças aliadas haviam supostamente realizado a destruição direcionada de pelo menos 26 comunidades em Darfur, deslocando à força pelo menos 668.000 civis, desde meados de abril.

Por Khalid Abdelaziz e Nafisa Eltahir