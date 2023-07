Negociações climáticas EUA-China reabrem com promessa de dar ‘grandes passos’ na mira da COP28

O enviado do clima dos EUA, John Kerry, abriu as primeiras grandes negociações sobre o clima com as autoridades chinesas em quase um ano, já que ambos os lados se comprometeram a trabalhar por resultados tangíveis, apesar das profundas tensões entre as superpotências rivais.

A China está buscando um diálogo “substancial” esta semana, disse o enviado climático do país, Xie Zhenhua , na segunda-feira, enquanto as duas partes se reuniam em Pequim para iniciar três dias de negociações. Esses intercâmbios sobre o clima e a transição verde podem contribuir “para melhorar as nossas relações bilaterais”, acrescentou.

Kerry, que chegou a Pequim no domingo, disse esperar que a China e os EUA tomem “grandes passos que enviarão um sinal ao mundo” sobre a seriedade com que ambos os lados encaram a ameaça comum à humanidade.

“Espero que possamos trabalhar com o maior propósito que já trabalhamos para tentar fazer isso”, acrescentou o ex-secretário de Estado dos EUA. Os dois funcionários se reuniram por cerca de quatro horas na manhã de segunda-feira, de acordo com a emissora estatal China Central Television.

A negociação entre os dois maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo sobre como combater o aquecimento global foram suspensas no ano passado, após a controversa visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. A comunicação renovada ocorre em meio a um esforço mais amplo do governo Biden para restaurar o diálogo de alto nível.

Kerry, que foi escolhido para ser o enviado presidencial especial dos EUA para o clima há dois anos, é a terceira autoridade sénior dos EUA a visitar Pequim em cinco semanas. Mas enquanto o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken , e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, deixaram a China principalmente com promessas de continuar conversando, o clima é uma arena com potencial para avanços.

“A China e os EUA compartilham ideias semelhantes e têm um passado semelhante na abordagem da mudança climática”, disse Xie, falando por meio de um tradutor. Ele citou acordos em 2014 e 2021, bem como a colaboração nas cúpulas climáticas da ONU.

“É imperativo que a China e os Estados Unidos façam progressos reais em pouco mais de quatro meses”, antes das negociações climáticas da ONU, disse Kerry na segunda-feira. “O mundo e a crise climática exigem que avancemos rápida e significativamente.”

As negociações desta semana visam avançar numa série de questões – incluindo metas climáticas globais, redução de metano e o uso de energia movida a carvão. Eles também devem lançar as bases para possíveis pronunciamentos na Assembleia Geral da ONU em setembro, na cúpula dos líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Califórnia em novembro e na cúpula climática da ONU COP28 em Dubai no final do ano.