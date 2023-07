Megaprojetos petrolíferos estão de volta. O que isso significa para a ação climática?

As grandes petrolíferas parecem estar prontas para megaprojetos novamente.

O movimento da Exxon Mobil Corp. na semana passada para definir um cronograma claro para um grande complexo de gás natural liquefeito em Moçambique assinala não apenas que a indústria está de volta ao modo de crescimento, mas também que está mais confortável novamente com grandes combustíveis fósseis de alto risco ambientais.

A Exxon, que também está a investir na produção de petróleo na Guiana, não está sozinha.

A ConocoPhillips obteve em março a aprovação federal para um projeto de petróleo de US$ 8 bilhões no Alasca, enquanto a TotalEnergies SE está trabalhando num desenvolvimento de US$ 10 bilhões no Uganda. A BP Plc e a Shell Plc anunciaram recentemente planos de gastar mais em combustíveis fósseis nos próximos anos.

No gás natural liquefeito (GNL), a NextDecade Corp. decidiu na quarta-feira avançar com uma instalação de exportação de US$ 18,4 bilhões no Texas. É a mais recente de uma série de aprovações para projetos da Costa do Golfo destinados a substituir o fornecimento de gás russo à Europa e atender à crescente demanda asiática.

Em todo o mundo, o ritmo das decisões de investimento em projetos de petróleo e gás de longo prazo acelerará para US$ 150 bilhões por ano até 2024, quase três vezes o nível de 2020, de acordo com o Goldman Sachs Group Inc. A produção global de GNL e o petróleo em águas profundas estão impulsionando o levantamento.

Com os lucros recordes do ano passado, pode não ser surpresa que as grandes petrolíferas estejam prontas para gastar novamente. Afinal, a demanda por energia e as preocupações com a segurança do abastecimento estão crescendo em todo o mundo.

Mas os megaprojetos vêm com riscos econômicos e ambientais substanciais.

Os executivos terão de convencer os investidores de que os novos empreendimentos não repetirão os erros da década anterior à Covid. Naquela época, muitos projetos eram superdimensionados, ultrapassavam o orçamento e eram repetidamente adiados, destruindo grandes quantidades de capital dos acionistas.

Talvez ainda mais difícil seja conciliar as promessas climáticas das grandes petrolíferas com a construção de projetos de combustíveis fósseis que durarão 20 ou 30 anos, quando o mundo está rapidamente esgotando o seu orçamento de carbono.