China: Crescimento volta a desacelerar com riscos de deflação

A recuperação econômica da China perdeu força no segundo trimestre, colocando em risco a meta de crescimento de Pequim para o ano e aumentando as preocupações com a desaceleração da economia mundial.

O produto interno bruto cresceu a um ritmo mais lento do que o esperado de 6,3% no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, quando dezenas de cidades chinesas estavam em confinamento, mas pouco menos de 1% em relação ao primeiro trimestre. A deflação é um grande risco agora, mostraram os dados, com os preços em toda a economia caindo pela primeira vez desde 2020, enquanto o desemprego juvenil subiu para mais de 21%.

Os dados intensificaram os pedidos de mais estímulo para a economia chinesa, com a atenção agora voltada para uma reunião no final deste mês do Politburo do Partido Comunista, que decidirá as políticas económicas para o resto do ano. Pequim deu a entender, porém, que as medidas de estímulo neste ano provavelmente serão limitadas em escala, refletindo a sua meta de crescimento relativamente modesta de cerca de 5% para o ano.

Mesmo essa meta está agora em risco, de acordo com economistas do Citigroup Inc., que reduziram sua previsão para o crescimento da China este ano de 5,5% para 5%. O Morgan Stanley cortou sua projeção de 5,7% para 5%, enquanto o UOB Ltd. e o JPMorgan Chase & Co. veem a mesma expansão este ano, abaixo das estimativas anteriores de 5,6% e 5,5%, respetivamente.

Os dados de junho divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas mostraram uma desaceleração no crescimento dos gastos do consumidor, que tem sido o principal motor da economia da China este ano. As vendas ao retalho subiram 3,1% em junho em relação ao ano anterior, muito abaixo dos 12,7% em maio.

O investimento do vasto setor imobiliário da China também piorou em junho em relação ao mês anterior, um sinal de fraqueza contínua no mercado imobiliário.

O índice de referência de ações CSI 300 da China fechou em queda de 0,8% na segunda-feira, com a queda generalizada de seus pares asiáticos. Foi a primeira queda do índice em três sessões. O yuan onshore enfraqueceu 0,46%, para 7,1742 por dólar, às 15h51, horário local.

Embora cresça a especulação de que Pequim fornecerá mais estímulos à economia, as autoridades relutam em aumentar a dívida, especialmente no setor imobiliário. Isso sugere que quaisquer medidas de apoio podem ser menores em escala do que nos anos anteriores e direcionadas a setores específicos.

O Banco Popular da China, que cortou a sua principal taxa de juros em junho, absteve-se de flexibilizar a política monetária na segunda-feira, embora muitos analistas esperem uma mudança nos próximos meses.

Sublinhando o sentimento fraco , o investimento em ativos fixos por empresas privadas caiu em junho e a taxa de poupança das famílias permanece elevada.

O deflator do PIB, uma medida dos preços em toda a economia, foi negativo no segundo trimestre pela primeira vez desde 2020. O “risco de deflação é sério”, disse Zhiwei Zhang , presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

Os ministros das finanças e os governadores dos bancos centrais do Grupo dos 20 países se reunirão esta semana na Índia num cenário de desaceleração do crescimento global. A economia mundial deve crescer 2,8% este ano, abaixo do ritmo pré-pandêmico, e os recentes indicadores de alta frequência mostram fraqueza na manufatura, disse o Fundo Monetário Internacional na semana passada.