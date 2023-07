Brasil: BEI empresta 300 milhões de euros para investimentos em energia solar

O Banco Europeu de Investimentos (BEI), maior banco público multilateral do mundo, e o Banco Santander (Brasil), maior banco estrangeiro do Brasil, firmaram acordo para fomentar o uso de energia renovável no Brasil. Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, e Carlos Rey de Vicente, responsável regional do Banco Santander para a América do Sul, assinaram um empréstimo de 300 milhões de euros em Bruxelas, em 17 de julho de 2023, durante a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo UE-CELAC e Fórum Empresarial UE-ALC.

O projeto faz parte da estratégia de investimento Global Gateway da União Europeia para apoiar a infraestrutura e melhorar a conectividade global e regional nos setores digital, clima, transporte, saúde, energia e educação.

O empréstimo apoiará a instalação de uma série de usinas solares fotovoltaicas de autoconsumo de pequena escala no Brasil, predominantemente em telhados, para uma capacidade total combinada de cerca de 600 MWp. As usinas serão instaladas em residências e estabelecimentos de pequenas e médias empresas.

Este projeto do Global Gateway contribuirá para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O projeto também ajudará o Brasil a atingir suas metas de aumentar a participação de fontes renováveis de energia em sua geração anual de eletricidade e a cumprir o seu plano decenal de expansão energética nacional. Como um projeto de geração de energia de baixo carbono, reduzirá as emissões de carbono e a poluição do ar. Também construirá nova capacidade de geração como parte de um sistema de autoconsumo que reduzirá as perdas elétricas e promoverá a eficiência energética.

A operação assinada hoje reforça o papel do BEI como banco climático global e significa que quase 80% de seu financiamento total na América Latina em 2022 está vinculado à ação climática e à sustentabilidade ambiental. Além disso, contribui para a estratégia climática do Santander, que tem o compromisso de ser líquido zero até 2050. O Santander também apoia fortemente as iniciativas sustentáveis: só em 2022, mais de R$ 32 bilhões (€ 6 bilhões) em negócios sustentáveis foram viabilizados pela organização no Brasil.

“Tenho o prazer de anunciar este projeto com o Banco Santander (Brasil) que permitirá investimentos do setor privado em energia renovável, reduzirá as emissões de carbono e a poluição do ar e apoiará a capacidade adicional de geração renovável no Brasil. Esta operação sob o EIB Global , o braço do BEI criado em 2022 para atividades fora da União Europeia, reforça nosso engajamento climático global e nosso apoio à ação climática no Brasil nas últimas três décadas ”, disse o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix .

A Comissária de Parcerias Internacionais da Comissão Europeia, Jutta Urpilainen , disse: “Este projeto terá um impacto positivo significativo para as famílias e pequenas empresas brasileiras. Por meio da Agenda Global Gateway Investimento da UE-América Latina e Caribe, estamos comprometidos em trabalhar juntos para promover investimentos verdes e digitais justos e também ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ”

“ Esta parceria com o BEI vai ajudar-nos a continuar a caminhar para uma economia verde preparada para enfrentar os desafios do futuro. Num país grande e ensolarado como o Brasil, a geração de energia solar pode desempenhar um papel fundamental em nossa matriz energética. Com esses recursos, poderemos fazer com que milhares de pessoas e pequenas empresas tenham acesso à energia solar, gerando energia limpa e economia para famílias de todo o país ”, disse Carlos Rey de Vicente, Responsável Regional do Banco Santander para a América do Sul.