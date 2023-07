Afrobasket sub-16: Angola vence Marrocos em feminino

A Selecção Nacional sub-16 feminina de basquetebol venceu hoje (sábado), em Monastir, na Tunísia, a similar de Marrocos, por 78-51, em jogo da segunda jornada do Campeonato Africano da categoria (Afrobasket2023).

Com este resultado, na partida do Grupo B, disputada na Arena Salles Mohamed Mzali, Angola, redimiu-se da pesada derrota na estreia, sexta-feira, diante do Mali, por expressivos 32-80.

Apesar disso, as marroquinas até entraram melhor no encontro, levando vantagem sobre as angolanas no primeiro quarto, com resultado parcial de 14-13. No segundo, foram mais eficazes nos lançamentos, chegando ao intervalo em superioridade de 30-24.

Nos últimos dois períodos, o combinado do país conseguiu gerir a vantagem no placar, garantindo o primeiro triunfo na prova.

A jogadora angolana Ana Severino, com 25 pontos, sete (7) ressaltos e duas (2) assistências, foi a marcadora da sua equipa, seguida por Margarida Solunga (16 pts, 7 re e 2 as), Miraldina Buitchi (10 pts, 12 re e 1 as) e Osemilda Rodrigues (9 pts e 12 res).

Da parte marroquina, destacou-se Sabrin El Hilali, que terminou como a melhor cestinha da partida, com 27 pontos e quatro (4) ressaltos capturados.

Angola assume, à título provisório, a liderança da série, com três (3) pontos somados, os mesmos que Marrocos, na segunda posição, enquanto que, com menos um jogo cada, as selecções do Mali (2 pontos) e Rwanda (1 ponto) completam a classificação.

A representação angolana volta à jogar, domingo, as 15h:30, diante da congénere do Rwanda, para a terceira e última jornada da fase regular.

Quanto ao masculino, depois da vitória (78-58) sobre a similar da Côte d´Ivoire, no arranque, sexta-feira, a selecção de Angola da mesma categoria perdeu, hoje (sábado), para o Mali, por 43-67, também no jogo da 2ª jornada do Grupo A do Campeonato continental. VAB