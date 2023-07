Estrada do Zango com iluminação melhorada

A estrada principal do Distrito Urbano do Zango está a beneficiar de 128 novos postos de iluminação pública, para garantir uma circulação mais segura aos automobilistas.

Os trabalhos, que tiveram início no princípio deste mês no Zango 0, já estão no Zango 2 e vão até ao Zango 5.

Em declarações, hoje, sexta-feira, à ANGOP, o responsável da empresa encarregue de pela execução do plano, Isaias Francisco, fez saber que os trabalhos decorrem a bom ritmo e que em breve a estrada principal do Zango deixa de estar a escura, porquanto a medida que vão completando uma parte do troço a ligação à rede é feita, daí que a parte inicial já está iluminada.

Ao longo da estrada do Zango tem ocorrido nos últimos tempos inúmeros acidentes e alguma das causas é a fraca iluminação e a sinalização da via, mas o Governo Provincial de Luanda (GPL), por intermédio da administração do Distrito Urbano do Zango, tem realizado obras de melhorias na estrada principal que passa pela limpeza e reposição de tampos da vala de drenagem e sarjetas e a correção(diminuição) das bermas nos retornos. AKA/DP/ART