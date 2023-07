Meta introdução novidades para chamadas de vídeo que vai adorar!

A Meta introduziu recentemente uma nova ferramenta para videoconferência, que consiste em avatares animados que trazem um elemento lúdico e descontraído para as conversas online. Este recurso foi criado especialmente para aqueles utilizadores que não gostam de mostrar a cara em chamadas de vídeo e preferem uma opção mais descontraída e divertida.

Os utilizadores podem personalizar os seus avatares para que eles reflitam as suas próprias personalidades, escolhendo entre uma ampla variedade de opções de personalização.

Entre as opções oferecidas pela ferramenta estão a possibilidade de adicionar acessórios ao avatar, como óculos ou barbas, além de uma vasta gama de opções faciais, como formato do rosto, cor dos olhos e tipo de cabelo. Os utilizadores podem também optar por um cenário para as suas conversas, seja um apartamento desarrumado ou um ambiente mais tranquilo.

Esta novidade está disponível para os utilizadores de ambas as redes sociais, Messenger e Instagram. Ambas as plataformas já oferecem uma variedade de opções de comunicação, desde mensagens de texto até chamadas de vídeo, mas a introdução de avatares é uma opção interessante para aqueles que preferem uma experiência mais leve e descontraída.

Algo que tornou a ferramenta de criação de avatares da Meta tão atraente é a sua capacidade de criar uma simulação quase perfeita de uma pessoa, representando com precisão o seu rosto e características corporais. A Meta continuamente trabalha em melhorias para tornar ainda mais realistas os movimentos e as animações dos avatares.

Embora os utilizadores possam personalizar os seus avatares para refletir as suas aparências e características reais, os seus avatares só funcionam na parte superior do corpo. Portanto, não é possível ver as pernas dos avatares durante as conversas.

A Meta tem colocado o foco constantemente no seu sistema de criação de avatares, anunciando recentemente que os utilizadores fizeram mais de um bilhão lil cartoon. O criador de avatar permite um simulacro digital quase perfeito do seu rosto. O sistema foi originalmente criado para o uso em aplicativos de realidade virtual, mas desde então mudou-se para os smartphones e similares.

É importante ressaltar que também existe uma opção para os utilizadores que preferem conversas de vídeo regulares, especialmente em situações de trabalho e de interação profissional. Porém, a novidade dos avatares pode trazer um ar lúdico e divertido para as conversas online.

Por Facebook