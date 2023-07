Exxon comprará por US$ 4,9 bilhões oleoduto de CO2 para acelerar a captura de carbono

A Exxon Mobil Corp. concordou em comprar a Denbury Inc. por US$ 4,9 bilhões, a sua maior aquisição em seis anos, num acordo que fornecerá à gigante do petróleo a maior rede de oleodutos de dióxido de carbono nos Estados Unidos.

A transação de ações valoriza a Denbury, com sede em Plano, Texas, em US$ 89,45 por ação, disseram as empresas na quinta-feira num comunicado.

O principal ativo de Denbury são 2.092 quilómetros de oleodutos dedicados ao transporte de CO2, infraestrutura crítica para que os EUA sejam bem-sucedidos na captura de emissões de carbono de instalações altamente poluentes, como refinarias e fábricas de produtos químicos.

A aquisição é o maior investimento individual em gerenciamento de carbono desde a aprovação da Lei de Redução da Inflação nos Estados Unidos em agosto de 2022. A lei incluiu disposições climáticas históricas, fornecendo incentivos fiscais substanciais para as empresas capturarem as emissões de CO2 e armazená-las no subsolo, em vez de poluir a atmosfera.

A compra da Denbury “nos permitirá avançar muito mais rapidamente do que se tivéssemos que sair e tentar construir e replicar essa infraestrutura nós mesmos”, disse Dan Ammann , presidente do negócio de soluções de baixo carbono da Exxon em entrevista à Bloomberg Television. Isso “acelerará o crescimento deste negócio e fará isso de forma muito lucrativa”.

A captura de carbono é a base da estratégia climática da Exxon, que visa emissões líquidas zero até 2050 de suas operações, e a compra de Denbury daria à gigante do petróleo infraestrutura crítica e difícil de replicar enquanto persegue esse objetivo. A Exxon prometeu gastar US$ 17 bilhões em investimentos de baixo carbono até 2027. Capturar carbono de suas próprias operações e de terceiros em setores difíceis de descarbonizar é uma prioridade.

Os ativos Rocky Mountain da Denbury estão conectados à instalação de gás Shute Creek da Exxon perto de LaBarge, Wyoming, que capturou mais carbono do que qualquer outro ativo nos EUA.

A Lei de Redução da Inflação é um catalisador fundamental para a captura de carbono, aumentando os créditos fiscais em 70% para US$ 85 para cada tonelada de CO2. Executivos, incluindo o CEO da Exxon, Darren Woods , elogiaram a legislação por seu apoio financeiro à captura de carbono, que o Morgan Stanley diz que poderia ser altamente lucrativo graças aos incentivos fiscais.

O acordo também fornecerá à Exxon cerca de 47.000 barris por dia de petróleo, o equivalente a cerca de 1% de sua produção total. É a maior transação da Exxon desde a compra da sua área central na Bacia do Permiano da família Bass por cerca de US$ 6,6 bilhões em 2017.

O acordo consolida uma reviravolta notável para a Denbury, que faliu em 2020 depois que os preços do petróleo desabaram quando a Covid-19 esmagou a demanda por petróleo em todo o mundo. Naquela época, Denbury era especialista em recuperação aprimorada de petróleo, um método confiável, mas de alto custo, de usar CO2 para extrair petróleo de campos antigos. Mais de 70% da rede de oleodutos da Denbury está na Costa do Golfo, que abriga a maior concentração de emissões industriais nos EUA.

“Nossos consultores realmente trabalharam para encontrar a melhor maneira de maximizar o valor para esta empresa”, disse o CEO da Denbury, Chris Kendall, em entrevista. “A Exxon claramente se tornou a melhor opção para ser um parceiro, para trazer o mesmo foco, a mesma crença no CCS como uma ótima ferramenta para a descarbonização.”

Desde que saiu da falência, as ações da Denbury quadruplicaram, à medida que as técnicas usadas na recuperação avançada de petróleo ganharam novo valor como forma de bombear dióxido de carbono para o solo e evitar que ele escape para a atmosfera – uma estratégia considerada por muitos como essencial para o mundo para cumprir suas metas climáticas.