Exportações da China pior do que o esperado é novo golpe na economia

A China está a enfrentar uma forte pressão económica à medida que as exportações caem e a demanda doméstica permanece fraca, com uma perspectiva de crescimento global sombria e tensões geopolíticas tornando improvável um alívio em breve.

As exportações do país caíram 12,4% em dólares em junho em relação ao ano anterior, informou a administração alfandegária na quinta-feira. Esse foi o segundo mês consecutivo de quedas e a maior queda desde o início da pandemia no início de 2020. As importações caíram 6,8%, mostraram os dados da alfândega.

Isso deixou um superávit comercial de US$ 70,6 bilhões no mês. Economistas previam que as exportações cairiam 10%, enquanto as importações encolheriam 4,1%.

A demanda global foi um forte impulsionador do crescimento da China nos últimos três anos, embora isso tenha começado a diminuir no final de 2022. As exportações caíram em quatro dos seis meses até agora em 2023.

À medida que o crescimento global desacelera e muitos bancos centrais ainda parecem dispostos a elevar as taxas de juros para reduzir a inflação, parece cada vez mais improvável que a demanda estrangeira por produtos chineses seja capaz de ajudar a segunda maior economia do mundo enquanto a sua recuperação económica vacila.

“Vemos pouca pausa para as exportações da China no segundo semestre, já que os EUA provavelmente entrarão numa recessão leve, enquanto a economia da zona do euro provavelmente permanecerá fraca”, escreveu Duncan Wrigley, economista-chefe para a China da Pantheon Macroeconomics, em nota após a lançamento de dados.

“O risco de uma escalada da guerra comercial de tecnologia com os EUA não pode ser descartado”, disse Wrigley. Ele observou que as restrições de Pequim à exportação de metais críticos, que são usados nas indústrias de semicondutores e veículos elétricos, entrarão em vigor a partir do próximo mês.

A fraqueza na demanda de exportação foi generalizada. As exportações para os EUA caíram quase 24%, o 11º mês consecutivo de quedas e o pior resultado desde a queda no início da pandemia.

Os embarques para a Asean , Coreia do Sul , Japão , Taiwan , Alemanha , Itália , Reino Unido , Holanda e Canadá caíram dois dígitos, e os embarques para a França também caíram.

Comércio desequilibrado

Os dados do comercio destacam a fraqueza da economia doméstica e o impacto da guerra tecnológica com os EUA e seus aliados. A demanda na China por peças eletrônicas de Taiwan e da Coreia do Sul, junto com commodities de outros lugares, ainda está baixa. Importações de soja, minério de cobre e concentrado de cobre, minério de ferro e gás natural caíram em maio.

Isso deixou o comércio do país cada vez mais desequilibrado, com o superávit nos primeiros seis meses num recorde para esse período em comparação aos dados anteriores até o final dos anos 1990.

A recuperação da economia global carece de um driver. O comércio e o investimento globais estão diminuindo, enquanto o unilateralismo, o protecionismo e os riscos geopolíticos estão aumentando.

O governo está a aumentar os estímulos para apoiar o crescimento doméstico – e a trajetória da demanda global até o final do ano será um fator importante para Pequim determinar quanta ajuda é necessária.