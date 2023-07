Economia global fraca, inflação alta e fragmentação crescente exigem ação forte do G20

Blog Por: Kristalina Georgieva

IMF Managing Director

Quando os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais do G20 se reunirem em Gandhinagar na próxima semana, o mundo buscará uma ação conjunta para lidar com a crescente fragmentação económica, desaceleração do crescimento e alta inflação. O apoio multilateral ágil é vital para enfrentar os desafios comuns colocados pelas vulnerabilidades da dívida, mudança climática e financiamento concecional limitado – especialmente para países atingidos por choques que não são de sua autoria.

Perspectivas: resiliência em meio aos desafios

Em abril, o FMI projetou um crescimento global de 2,8% em 2023, abaixo dos 3,4% em 2022. Espera-se que a maior parte dele – mais de 70% – venha da região da Ásia-Pacífico.

No entanto, indicadores recentes de alta frequência mostram um quadro misto : a fraqueza na manufatura contrasta com a resiliência nos serviços nos países do G20 e mercados de trabalho fortes nas economias avançadas. Ao mesmo tempo, as fragilidades financeiras reveladas pela política monetária restritiva requerem uma gestão cuidadosa – especialmente porque a restauração da estabilidade de preços continua a ser uma prioridade.

A inflação global parece ter atingido o pico, e o núcleo da inflação diminuiu um pouco, principalmente na Índia. Mas na maioria dos países do G20 – especialmente nas economias avançadas – a inflação permanece bem acima das metas dos bancos centrais.

Combater a inflação e impulsionar o crescimento

No combate à inflação surgem alguns sinais precoces de transmissão da política monetária à atividade, com o agravamento dos critérios de concessão de empréstimos bancários na zona euro e nos Estados Unidos. Dito isso, os formuladores de políticas devem evitar “comemorações prematuras”: as lições de episódios inflacionários anteriores mostram que flexibilizar a política monetária muito cedo pode desfazer o progresso da inflação.

É por isso que é vital manter o curso da política monetária até que a inflação seja reduzida de forma duradoura à meta, enquanto monitora de perto os riscos do setor financeiro. Aqui, a comunicação clara do banco central e a supervisão do setor financeiro são necessárias para reduzir o risco de mudanças perturbadoras nas condições financeiras.

A política fiscal também deve desempenhar seu papel. Apertar os cordões à bolsa após um período de apoio excepcional relacionado à pandemia pode apoiar a desinflação, reconstruir amortecedores e aumentar a sustentabilidade da dívida, enquanto medidas temporárias e direcionadas podem ser necessárias para ajudar pessoas vulneráveis a lidar com a crise imediata do custo de vida.

Ao mesmo tempo, os esforços de consolidação devem proteger os investimentos que aumentam o crescimento onde o espaço permitir. Porquê? Porque, embora as perspectivas sejam mistas no curto prazo, as perspectivas de médio prazo para a economia global permanecem sombrias.

A previsão do FMI para o crescimento global no médio prazo é de cerca de 3% – bem abaixo da média histórica de 3,8% durante 2000-19. Além disso, a fragmentação económica prejudicará o crescimento e tornará mais difícil enfrentar os desafios globais prementes, desde o aumento das crises da dívida soberana até a ameaça existencial das mudanças climáticas.

A importância da ação conjunta

A boa notícia é que vimos como a comunidade internacional pode se sair bem quando as diferenças são deixadas de lado.

Em junho, vimos o avanço na reestruturação da dívida da Zâmbia. Esse foi um marco significativo para o Quadro Comum do G20, que nasceu dos esforços das autoridades do país, bem como dos membros do Clube de Paris e de outros países, como China, Índia e Arábia Saudita. O acordo desbloqueia mais financiamento como parte do acordo de US$ 1,3 bilhão do FMI acordado em agosto de 2022.

Além do progresso na reestruturação da dívida do Chade, este resultado também se baseia na confiança e no melhor entendimento entre credores e devedores introduzidos por meio da Mesa Redonda de Dívida Soberana Global.

Mas o trabalho ainda não está feito. Mais esforços são necessários para acelerar o processo de reestruturação da dívida por meio de cronogramas claros, suspensão do serviço da dívida durante as negociações e melhor coordenação dos credores no tratamento da dívida para países fora do Quadro Comum.

O G20 também anunciou no mês passado a conquista de US$ 100 bilhões em garantias de direitos especiais de saque (SDRs) a serem canalizados dos países mais ricos para os mais pobres. Definida pelo G20 após a alocação recorde de US$ 650 bilhões do FMI em SDRs em 2021, atingir essa meta é um forte sinal de ampla solidariedade internacional. Também devemos nos inspirar nos membros que aumentaram a ambição de suas promessas de canalização de SDR: França e Japão para 40% de suas alocações e China para 34%.

Essa generosidade excepcional permitiu que o FMI fizesse ainda mais por nossos membros. Cerca de US$ 29 bilhões em SDRs prometidos ao Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) desde 2020 estão nos ajudando a fornecer apoio financeiro cada vez maior a países de baixa renda com juros zero.

Além disso, cerca de US$ 42 bilhões em SDRs já foram fornecidos ao Fundo de Resiliência e Sustentabilidade (RST) do FMI , lançado no ano passado. Nove membros tiveram seu financiamento RST aprovado e dezenas de outros enviaram solicitações.

Os programas do RST apoiarão as reformas climáticas, como a integração de considerações climáticas ao planejamento fiscal na Costa Rica e o fortalecimento da gestão de riscos relacionados ao clima para instituições financeiras em Seychelles. E em Ruanda e Barbados , os recursos do RST estão complementando o apoio de bancos multilaterais de desenvolvimento que, juntos, devem catalisar financiamento adicional do setor privado, incluindo investimento privado em projetos climáticos.

Apoiar países vulneráveis

Por mais importantes que sejam esses marcos, eles sozinhos não são suficientes.

Muitos mercados emergentes vulneráveis e economias de baixa renda estão na ponta de vários choques e transições fundamentais.

A mudança climática, onde os países mais vulneráveis contribuíram muito pouco para o problema, mas são mais vulneráveis às consequências. Ou a crise do custo de vida e as altas taxas de juros, que cobram um preço desproporcional, empurrando mais países para o endividamento e ameaçando as perspectivas de desenvolvimento. Acrescente a isso a crescente fragmentação económica que poderia privá-los dos benefícios de uma economia global integrada que gerou alto crescimento e elevou os padrões de vida de bilhões de pessoas.

Juntos, esses desafios significam que os países precisarão de mais apoio nos próximos meses e anos – para garantir a estabilidade econômica e retomar o caminho da convergência de renda com as economias avançadas. Instituições multilaterais fortes têm um papel vital a desempenhar no fornecimento desse apoio, especialmente a IDA, o fundo do Banco Mundial para países de baixa renda e o FMI.

Reformas e recursos do FMI

Muitos países já passaram por transições difíceis antes e, a cada passo, o FMI faz parte da resposta global, adaptando-se para ajudar nossos membros e seu pessoal a enfrentar novos desafios. Agora – diante de um novo conjunto de transições – continuaremos a nos adaptar e responder com agilidade: por meio de mudanças políticas oportunas e recursos mais fortes.

A principal prioridade é uma conclusão rápida e bem-sucedida da 16ª revisão de cotas: aumentar o tamanho geral dos recursos de cotas do FMI – que são essenciais para uma robusta rede de segurança financeira global – com atenção à evolução da economia global.

Isso deve ser complementado por decisões para reabastecer os recursos concessionais do Fundo para países vulneráveis: um PRGT totalmente financiado e um Fundo de Contenção e Alívio de Catástrofes reabastecido que fornece alívio do serviço da dívida quando os países são atingidos por grandes choques.

Paralelamente, estamos explorando reformas em nosso kit de ferramentas de empréstimo, incluindo ajustes em instrumentos de precaução para melhor atender às necessidades de nossos membros. Também estamos procurando maneiras de explicar melhor como as mudanças climáticas afetam a sustentabilidade da dívida e aumentar nosso apoio aos países atingidos por choques relacionados ao clima.

Juntos, esses passos garantirão que o FMI continue sendo uma instituição inclusiva capaz de atender às necessidades de todos os seus membros, especialmente das economias emergentes e em desenvolvimento vulneráveis.

O papel fundamental do G20

Em um mundo mais propenso a choques e em um momento de transições fundamentais – de mudanças climáticas e sobre-endividamento a tensões comerciais e fragmentação económica – o mundo tem grandes expectativas em relação aos formuladores de políticas internacionais, e com razão.

Devemos agir agora e agir juntos para colocar todos os países de volta a um caminho sustentável para o crescimento e a prosperidade.

Isso exige uma forte liderança do G20 para garantir que a arquitetura financeira internacional seja adequada. A resposta global deve ser proporcional em tamanho aos desafios do mundo.