Crédito de carbono: Mercado altamente lucrativo, mas notoriamente opaco

Uma nova geração de avaliadores de crédito quer ajudar as empresas a entender melhor as compensações de carbono, que muitas empresas evitam devido a preocupações com o risco reputacional de “lavagem verde” que pode vir de projetos com padrões desiguais e medições imprecisas.

As empresas de classificação de crédito de carbono visam dar aos compradores confiança na avaliação do mercado não regulamentado de compensações de carbono, créditos voluntários que podem ajudar as empresas a cumprir suas promessas de descarbonização . Comerciantes, mercados on-line e departamentos de sustentabilidade corporativa são clientes típicos de classificações de crédito de carbono, mas as empresas cada vez mais encontram as pontuações por meio de intermediários que vendem as compensações. Cada crédito representa teoricamente uma tonelada métrica de dióxido de carbono evitada ou removida da atmosfera.

Os avaliadores avaliam projetos – como plantar árvores e proteger florestas tropicais – usando informações que incluem dados sociais e económicos, pesquisas académicas e imagens de satélite. Eles sinalizam riscos como se um determinado projeto está emitindo muitos créditos e se um projeto depende financeiramente da receita das vendas de crédito – um padrão fundamental para ajudar a garantir que os fundos do projeto sejam direcionados para melhorias climáticas.

Os avaliadores de crédito de carbono assinalaram vários projetos anti desmatamento por emitirem mais créditos de carbono do que o garantido – com alguns de seus primeiros avisos vindo mais de um ano antes de uma grande cobertura dos média alegando que muitos projetos não entregam o que anunciam. O Wall Street Journal informou , por exemplo, que as empresas estão comprando um grande número de compensações que não reduzem as emissões.

Sylvera Ltd., uma das classificadoras de créditos de carbono, disse que menos de um terço dos projetos destinados a prevenir o desmatamento são de alta qualidade. “Há um problema histórico com a falta de transparência nos mercados de carbono e uma grande dispersão na qualidade minou a legitimidade”, disse o presidente-executivo da Sylvera, Allister Furey.

Mercado altamente lucrativo

As classificações de crédito de carbono se juntam a outras notas que empresas e investidores usam para medir o desempenho de sustentabilidade, como pontuações ambientais, sociais e de governança e avaliações de títulos verdes. O mercado de créditos voluntários de carbono superou US$ 2 bilhões em 2022, de acordo com a editora e pesquisadora Ecosystem Marketplace. Várias previsões dizem que chegará a dezenas de bilhões de dólares até 2030.

A crescente indústria de ratings ganha a maior parte de seu dinheiro por meio de assinaturas. Sylvera e BeZero Carbon Ltd. são as duas empresas mais valiosas do setor, seguidas por Calyx Global Inc. e Renoster Systems Inc.

As classificações de Sylvera e Calyx são apresentadas no recém-lançado mercado de créditos da Salesforce Inc. , e a empresa disse que está adicionando o BeZero. “Uma classificação de terceiros para nós é quase como uma educação para os compradores”, disse Nina Schoen, chefe de produto do Net-Zero Marketplace da Salesforce. “É uma informação crítica ao lado de todos os tipos de informações críticas de que os compradores precisam.”

Cada avaliador tem seu próprio sistema. Sylvera classifica os projetos em uma escala de 8 pontos, variando de AAA a D. BeZero, cujas classificações principais estão disponíveis gratuitamente em seu site, usa uma escala de letras de 7 pontos que varia de AAA + a baixo de A. Calyx usa uma escala de 5 pontos de A a E.

A Renoster, por sua vez, analisa os projetos em duas etapas e, após uma revisão completa, atribui uma pontuação numérica começando em zero que representa quantas toneladas de CO2 e emissões equivalentes são abatidas por crédito. Em teoria, cada crédito representa uma tonelada métrica de dióxido de carbono evitada ou removida, mas, na prática, os avaliadores dizem que nem sempre é esse o caso. A Renoster classifica alguns projetos como zero, o que significa que os créditos provavelmente não cumprem suas promessas, enquanto uma pontuação de dois significa que um projeto provavelmente está fazendo mais do que afirma.

Mas notoriamente opaco

As classificações nem sempre se alinham. Uma revisão do Wall Street Journal das pontuações de BeZero e Sylvera descobriu que as pontuações de 26 dos 40 projetos concordavam amplamente, mas surgiram diferenças nas avaliações de alguns dos maiores projetos florestais. O Journal padronizou as classificações de ambas as empresas, colocando-as numa escala comum para fazer comparações amplas em consulta com a CarbonPlan, organização sem fins lucrativos de pesquisa ambiental, bem como com as próprias empresas.

As classificações do BeZero são, em média, mais conservadoras do que outras, com 8% dos projetos com classificação máxima. Cerca de 10% dos projetos analisados pela Calyx e quase 20% das pontuações da Sylvera receberam as classificações mais altas.

“Estamos profissionalizando o debate em torno das variáveis sobre a qualidade do crédito de carbono”, disse o CEO da BeZero, Tommy Ricketts. “O fato de que cerca de dois terços de nossas classificações concordam com as de outras empresas está de acordo com as classificações em serviços financeiros.”

Até agora, apenas uma fração dos milhares de projetos que produzem créditos foi classificada, embora muitos dos maiores projetos por volume de crédito estejam cobertos. BeZero avaliou totalmente cerca de 280 projetos, Calyx cerca de 260, Sylvera cerca de 115 e Renoster revisou totalmente nove.

Sylvera e Renoster são especialistas em projetos baseados na natureza. BeZero e Calyx cobrem um campo mais amplo, com projetos que incluem a popularização de fogões com eficiência energética em comunidades pobres e captura de vazamento de metano de aterros sanitários.