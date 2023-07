Comissão Europeia defende nomeação de economista norte-americana

A Comissão Europeia defendeu, na sexta-feira, a sua decisão de nomear uma professora norte-americana com ligações às grandes empresas de tecnologia como economista-chefe do seu departamento de concorrência, apesar da oposição dos eurodeputados e do Governo francês.

A nomeação de Fiona Scott Morton, uma antiga economista da concorrência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que também fez lóbi em nome da Apple, da Amazon e da Microsoft, fez soar o alarme em Bruxelas e em Paris.

“O Colégio [de Comissários] tomou uma decisão sobre esta nomeação. Não vemos razões para reconsiderar”, declarou um porta-voz da Comissão Europeia, na sexta-feira.

De acordo com o executivo da União Europeia (UE), foram recebidas apenas onze candidaturas para o cargo, o que indica o elevado nível de especialização exigido.

Os candidatos foram submetidos a cinco rondas de avaliação, incluindo uma entrevista com a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager. Um porta-voz garantiu que “mais do que um candidato” foi entrevistado pela comissária responsável pela concorrência.

O mandato de Morton consistirá em aconselhar a Comissão Europeia sobre investigações relativas a alegados comportamentos anticoncorrenciais, propostas de fusões e a aplicação da Lei dos Mercados Digitais (DMA), o regulamento da UE destinado a controlar o poder de mercado das grandes empresas tecnológicas. Será a primeira cidadã de um país terceiro a ocupar este cargo.

Morton tem sido considerada uma “guerreira antitrust” pela sua posição crítica em relação às plataformas tecnológicas, tendo anteriormente afirmado que a sua atividade paralela de consultora de grandes empresas (muitas das quais têm sido alvo de críticas por parte dos reguladores antitrust da UE) era importante para a sua investigação e ensino.

Mas a decisão foi criticada por potenciais conflitos de interesses.

A Comissão garantiu que haverá um período de reflexão de dois anos durante o qual Morton não poderá trabalhar para empresas para as quais trabalhou recentemente. A Comissão não pôde confirmar imediatamente o nome das empresas em causa.

Parlamento Europeu consternado e França critica

Entre os críticos da nomeação encontram-se os presidentes dos quatro maiores grupos políticos do Parlamento Europeu, que expressaram a sua “consternação” numa carta enviada a Vestager, na sexta-feira.

“Numa altura em que as nossas instituições são objeto de um intenso escrutínio em relação à interferência estrangeira, não compreendemos que se considerem candidatos de fora da UE para um cargo tão estratégico e de tão alto nível”, afirmam.

“Não trabalhámos com unhas e dentes para regulamentar o GAFAM, apenas confiámos no seu lobista para aplicar essas regras”,disse Raphaël Glucksmann, eurodeputado francês dos Socialistas e Democratas.

Na quinta-feira, três ministros franceses, entre os quais a ministra dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, manifestaram a sua preocupação.

“No momento em que a Europa se envolve na regulamentação digital mais ambiciosa do mundo, a recente nomeação do economista-chefe da DG Concorrência suscita questões legítimas. Convido a Comissão Europeia a reexaminar a sua escolha”, disse no Twitterministro francês do digital, Jean-Noël Barrot.

A nomeação é particularmente sensível para Paris, uma vez que o Presidente Macron é um crítico declarado da influência descontrolada das grandes empresas tecnológicas dos EUA na economia da UE.

Em maio, quando surgiram as primeiras notícias de que Morton estava a ser considerada para o cargo, um grupo de ONGs também referiu potenciais conflitos de interesses.

Vestager foi igualmente criticada pela falta de transparência e de um debate político aberto durante o processo de recrutamento.

Morton deverá começar a desempenhar as suas novas funções a 1 de setembro, com um contrato de três anos.

Por Mared Gwyn Jones & Jorge Liboreiro