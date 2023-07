Bolsa de comércio de carbono ajudará Zimbabwe a estabelecer registo de compensações

A Carbon Trade Exchange (CTX), uma das maiores plataformas de comércio de compensação de carbono do mundo, concordou em ajudar o Zimbabwe a estabelecer um registo para créditos de carbono africanos que começará a operar no próximo mês.

Espera-se que o Victoria Falls Carbon Registry apoie projetos no Zimbabwe e em outras nações africanas, disse a CTX, com sede em Londres, num comunicado na quinta-feira. Os créditos serão vendidos no Victoria Falls Carbon Exchange, que foi lançado numa conferência na cidade turística na semana passada. Eles estarão sujeitos a um imposto de 5%.

O lançamento do registo e intercâmbio ocorre quando os países africanos, do Zimbabwe ao Malawi e ao Quénia, buscam obter mais benefícios dos projetos de compensação de carbono que estão sendo executados em seus países. O Zimbabwe estipulou que 50% da receita de tais programas no país deve ir para o governo, e disse que também quer lucrar com o comércio de títulos e instou as nações africanas a trabalharem juntas na regulamentação do setor.

A África responde por 13% da produção global dos créditos, que são comprados pelos poluidores para compensar suas emissões. Ainda assim, poderia ser muito mais. É o lar da segunda maior floresta tropical do mundo, das maiores turfeiras tropicais armazenadoras de carbono do mundo e tem espaço abundante para desenvolver o reflorestamento e outros projetos geradores de crédito.

Com a previsão de crescimento do mercado de créditos de carbono global para até US$ 1 trilhão em 15 anos, de US$ 2 bilhões agora, à medida que a legislação anti emissões no mundo se torna mais rígida, segundo estimativas da BloombergNEF, há um grande prémio a disputar. Um único crédito de carbono representa uma tonelada de dióxido de carbono do aquecimento climático ou seu equivalente removido da atmosfera ou impedido de entrar em primeiro lugar.

O lançamento foi marcado por controvérsias quando o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma usou a conferência para anunciar que uma organização comercial bielorrussa daria o pontapé inicial na troca listando 2 milhões de créditos de carbono. As autoridades bielorrussas confirmaram posteriormente que eram compensações russas emitidas sob um sistema desatualizado e desacreditado.